（上海综合电）2026年中国超级跑车锦标赛（简称中国GT）上海站星期六（9月5日）发生惊魂一幕。在一次严重的多车相撞事故中，23岁的荷兰车手洛克·哈托格（Loek Hartog）毅然放弃比赛并冒火救人成为佳话，而赛事主办方不到位的救援则遭到广泛质疑。

这起骇人事故发生在上海国际赛车场，首回合GT3比赛仅进行18分钟后，36岁的FIST Team AAI英国车手奥利·米尔罗伊（Ollie Millroy）所驾驶的91号法拉利赛车遭遇高速碰撞，整辆赛车瞬间起火并失控冲入缓冲区，被火球无情吞噬，现场浓烟滚滚。

A major crash occurred during a China GT race, but the driver was able to get out of the car safely. pic.twitter.com/6lKnw7w0Yj — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 5, 2026

危急时刻，驾驶79号赛车的魅影环球（Phantom Global Racing）车队车手哈托格果断放弃比赛，停车冲向燃烧的赛车，不顾自身安危将91号车手从火海中拉出。

大难不死的米尔罗伊随后被紧急送医，虽然他不幸遭遇五根肋骨骨折、锁骨与手部骨折，以及肺部挫伤，但所幸脱离了生命危险。

米尔罗伊在医院度过危险期后，在社交媒体上向救命恩人致以最崇高的敬意，称“自己欠他一命”。

他写道：“今晚我还能活着，完全是因为哈托格。在现场看不到任何救援人员的关头，他冒着生命危险把我拉出来。在车祸前30秒到车祸后一小时，我什么都不记得，但我余生都会记住他的英勇行为。等我的三个孩子长大，我会告诉他们，哈托格是他们父亲生命中真正的超级英雄。”

“I owe him my life”



British GT driver Ollie Millroy has thanked fellow racer Loek Hartog for stopping and pulling him out of his burning Ferrari after being left unconscious from a massive crash in Shanghai with no immediate sign of rescue.



Millroy suffered five broken ribs,… pic.twitter.com/HQaqmpbEY1 — Autosport (@autosport) September 6, 2026

哈托格之后前往医院探望米尔罗伊，并在个人Instagram上发表即时动态说：“当我看到眼前有一辆赛车被巨大的火球吞噬时，这根本不需要做任何抉择。从我的视角看，我自然而然地断定车手不可能靠自己的力量逃出来。所以我马上停下车，跳出驾驶舱朝大火冲去，我脑海里从未产生过任何犹豫。

“当时的情景确实非常恐怖，有那么几个瞬间，我甚至不确定自己究竟能不能把奥利救出来。但这无关乎我个人做了什么。我相信，如果换作其他人处于我当时的境地，也一定会做出完全相同的举动。”

This is the onboard from the Phantom Global Porsche, showing Loek Hartog rescuing Ollie Millroy. Just a warning that these images are pretty harrowing.



A statement of the Xiaomi China GT Championship reads among others that "rescue workers arrived at the scene of the accident at… pic.twitter.com/mDf8caGK8X — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) September 5, 2026

哈托格的这一义举引来广泛瞩目。同场参与GT3首回合较量并夺得AM+（业余进阶组别）夺首回合冠军的中国明星王一博在个人社媒上转发事故，并点赞哈托格，向这名英勇的车手致敬；而参加GTS组别比赛的著名影星吴彦祖虽也遭遇撞车意外退赛，所幸并无大碍。

主办方反应慢遭批评 遇事车队退赛抗议

不过，此次事故中的赛道应急救援反应速度被批缓慢，在网上引发广泛质疑。对此，比赛方在官方微博上发表道歉声明。

声明中写道：“这是赛事组委会和所有人都不想看到的意外，对此意外及后续对大家带来的冲击和影响，我们深表歉意。”

在感谢哈托格后，主办方表示他们确实存在管理不足：“经初步核查，整个赛事的配置是符合国家级赛事配置的，但在细致管理方面有待提高。赛后我们会针对此次事件我们将进一步复盘和调查，并更细致地对竞赛过程中所有的组织、保障、应急、救援、医疗等方面存在的不足制定更完善的方案。”

FIST Team AAI车队对于赛事方非常不满，发声明严厉谴责“赛事方漠视生命风险”，因此将退出这项赛事，不参加余下比赛。

声明中透露：“尤为令人愤慨的是，赛事直播期间，赛会工作人员未核实现场情况，草率播报车手自行离开赛车。真实情况为：我方91号车手，由魅影车队79号车手哈托格不顾自身安危，从起火赛车中救出。我们向哈托格先生舍己救人的英勇行为致以最崇高的敬意。

“赛事方漠视生命风险、放任直播信息失实、淡化事故严重性的一系列行为极不负责任，践踏行业准则，重创了车队、车手家属，以及广大赛车从业者的信任，我方对此予以最严厉的谴责。”

作为事故车辆之一，610 Racing运营的TBC车队33号宝马赛车当时由尼尔·维哈根（Neil Verhagen）驾驶。他的队友杨百杰赛后为他打抱不平，并怒斥赛事救援迟缓、仲裁冷漠且企图向车手推卸责任，杨百杰因此宣布永久退出该赛事以示抗议。

世界一级方程式赛车（F1）中曾出现过类似事件。传奇车手塞纳（Senna）在1992年的比利时大奖赛练习赛期间，就果断停车并跑向法国车手埃里克·科马斯（Erik Comas）的赛车，关闭仍在运转的引擎以避免赛车起火，同时扶住后者的头部从而挽救科马斯的生命。