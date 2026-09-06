（卡托维兹路透电）在与欧洲足联关系紧张的背景下，国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino）星期六（9月5日）仍然出席了在波兰举行的20岁以下（U20）女足世界杯揭幕战，但他拒绝谈及自己的未来。

欧足联上周向美国联邦法院申请授权，要求获取国际足联位于佛罗里达州相关机构的证词与文件，以便用在瑞士发起潜在的刑事诉讼。但国际足联随后指责欧足联对他们和主席因凡蒂诺展开“抹黑行动”，让双方关系再次降到冰点。

这是因凡蒂诺提议将世界杯股份出售给私人投资者、引发争议后的首个国际足联主要赛事。此前，欧洲足联及其他多个足总曾考虑抵制本届U20女足世界杯，但在获得国际足联不会重启因凡蒂诺私募股权提案的保证后，最终打消了这一念头。

当天东道主波兰在卡托维兹迎战阿根廷。在揭幕战开始前，现年56岁的因凡蒂诺在被问及是否考虑过卸任，或是否仍打算明年寻求第四个任期时，未作回应。

他说：“有很多话要说，但要找个合适的时间和地点。现在还不是时候。此刻，我们正在享受足球。当然，国际足联将继续努力，让世界各地的人们都有机会和尊严地参与足球运动，并找到方法让他们变得更好，参与其中，享受我们都热爱的足球。”

自2016年2月26日首次当选以来，因凡蒂诺一直担任国际足联主席，目前的任期将于2027年结束。尽管多个国际足联会员协会呼吁他辞职或更换主席，但他已宣布竞选连任，希望将任期延长至2031年。