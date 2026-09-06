（纽约综合电）经过连续两场五盘大战之后，男单头号种子兹维列夫（Zverev）在星期天（9月6日）进行的美国网球公开赛第三轮中，以6比2、7比6（2）、6比2轻松战胜智利球员塔比洛（Tabilo），继续保持着冲击第二个大满贯冠军的希望。

兹维列夫前两轮合计就打了9小时26分钟，第三轮终于迎来一个相对轻松的夜晚。首盘比赛，兹维列夫连赢四局后以4比0领先，并在第八局保下发球胜盘局，成功以6比2先拔头筹。

第二盘比赛异常激烈，双方一度战成4比4。兹维列夫虽在第11局再次破发领先，但随后他错失发球胜盘局机会，导致比赛被拖入抢七。关键时刻，兹维列夫在抢七局连拿六分，成功以7比2赢下第二盘的胜利。

第三盘比赛，兹维列夫在第六局率先完成破发，取得4比2的领先优势。他在第八局比赛顺利保下发球胜赛局，最终以6比2赢下这场耗时2小时26分钟的比赛，时隔两年重返美网16强。

他说：“我觉得今天比前两天好多了，我的底线发挥有了很大的提升，不过我对第二盘的表现不太满意，尤其是最后阶段有点走神了。移动不够流畅，发挥也不够好。但我认为第一盘和第三盘比前两天有了很大的进步，我会努力保持这样的状态。”

这是兹维列夫第26次闯入大满贯16强，并成为本赛季唯一一名在四大满贯男单赛事均闯入16强的球员。他接下来的对手是21号种子意大利好手达尔德里（Darderi）。

大坂直美第五次进16强

尽管决胜盘一度受到腿部伤势困扰，但日本一姐、两届赛会冠军大坂直美经过三盘苦战后，仍以6比3、3比6、7比5击败比利时女将埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens），生涯第五次挺进美网16强。

虽然大坂直美以6比3先赢下首盘，但她第二盘的非受迫性失误增加，让梅尔滕斯以6比3扳回一盘，将比赛逼入决胜盘。大坂直美在决胜盘因小腿不适接受治疗，但她仍忍住疼痛连拿三局，最终在6比5时把握第四个赛末点，以7比5惊险拿下胜利。

这名28岁的选手赛后在场边访问中说：“老实说，我真的很震惊自己赢了这场比赛，谢谢大家留下来为我加油。有那么一个时刻，不知道该怎么说，我把整颗心都留在场上了，每一分都尽了最大的努力。”

大坂直美的16强对手是女单世界排名第二的哈萨克斯坦好手伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina），后者以7比6（6）、6比3战胜乌克兰选手尤利娅·斯塔罗杜布采娃（Yuliia Starodubtseva）后晋级。

美网16强也将迎来一场美国德比。18岁的伊娃·约维奇（Iva Jovic，14号种子）在超过三小时的比赛中和21岁的菲律宾新星兼挚友亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）多次互换优势，最终伊娃以7比5、3比6、7比5胜出，下一轮将对阵同胞、深受球迷喜爱的可可·高芙（Coco Gauff）。

四号种子可可则以6比3、6比4击败西班牙选手克里斯蒂娜·布克沙（Cristina Bucsa）。作为2023年赛会冠军，可可正力争赢得个人第三座大满贯冠军奖杯。