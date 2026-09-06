香港选手吴英伦星期天（9月6日）直落两局战胜队友李卓耀，首次称霸中国羽毛球大师赛，拿到其职业生涯首个750级别冠军。世界女单头号韩国名将安洗莹同样两局横扫日本天才少女宫崎友花，连续三年在中国大师赛封后。

最后一刻以替补身份参赛的吴英伦，可谓是本届中国大师赛男单最大黑马，而且是一黑到底。赛后复盘本届比赛夺冠心路，他对《联合早报》说：“我很开心，作为替补出战，我就是来向高手学习的，真没有想到自己最终能赢得冠军。”

22岁的吴英伦本赛季只拿到澳大利亚公开赛（超级500）的四强，并无亮眼战绩，这次则异军突起。

此前双方的唯一一次交手，是在2024年韩国公开赛（超级500）16强赛中，当时李卓耀以2比1战胜吴英伦。此番在深圳，双方凭借各自出色发挥会师决赛。而无论谁取胜，都将赢得个人职业生涯的第一个750高级别赛事的男单冠军。

吴英伦冠军含金量十足

吴英伦在这次比赛替补其他退赛选手参赛，没想到一黑到底。（中国羽毛球大师赛提供）

比赛开始后，吴英伦以4比0开局。随后比分持续扩大，以21比9先下一城。第二局他同样以大比分领先，使得比赛没有悬念，最终以21比16锁定冠军。

对于战胜李卓耀，吴英伦说：“他是我的队友和师兄，在队内训练时打得很多，我们都很熟悉彼此的打法和球路。我今天在比赛中比较大胆一点，打了比较多的进攻。我的队友有点累了，而我的状态还不错。”

吴英伦在本届大师赛上一战成名。前四轮比赛场场硬仗，尤其是接连挑落世界第一印尼名将佐纳丹、上届冠军中国的翁泓阳、前赛会冠军五号种子丹麦的安东森，可见其冠军含金量十足。不过，这无疑也会引来更多选手的重视。

对此，吴英伦说：“我知道这只是一个开始，也知道会有更多对手关注我的比赛，我希望回去能更好地训练，提高不足的地方，在未来的比赛中越打越好。”

感谢教练黄综翰

香港包办男单决赛，马来西亚教练黄综翰（中）功不可没，在颁奖台上和吴英伦（右）及李卓耀合影。（中国羽毛球大师赛提供）

吴英伦还特别感谢了马来西亚籍教练黄综翰，他和李卓耀将其请上了领奖台。他说：“黄教练刚到香港时压力很大，我们今天能包揽这个冠亚军，对他是个很好的回报。他带给了我们很多，总是鼓励我们不要想太多输赢，做好自己，关键分时要大胆。”

尽管两局完败，但李卓耀没有任何的郁闷，比赛结束后摸了摸吴英伦的头。他赛后说：“很开心这五场比赛，师弟打得越来越好。我希望他能从这个冠军中得到比较多的信心，他的性格属于比较冷静（内向），希望他继续保持信心，不要经历像我之前拿到冠军后的高低起伏。”

8月28日刚度过自己30岁生日的李卓耀延续了自己在世界羽联巡回赛上的近七年冠军荒，他上次是在2019年于香港赛（超级500赛）夺冠。

安洗莹八连胜宫崎友花

女单决赛中，头号种子安洗莹以21比17、21比6击败宫崎友花，取得了双方交手的八连胜。同时，她也是五项中唯一卫冕冠军的选手。

赛后，她对《联合早报》说：“我很享受对手的冲击。能够拿到冠军非常开心。尤其是连续三年拿到冠军，这并不容易。我很感激这一切，也为自己感到骄傲。”

安洗莹在获胜后激动呐喊庆祝。（中国羽毛球大师赛提供）

面对几乎没有破绽的当今羽坛女单霸主，宫崎友花感触颇深。她说：“安洗莹现在是最强的选手。不管球打到哪里，她都能够稳稳地回过来。她能够很好地控制球并抓住机会积极进攻。要想突破她很难，需要更多耐力。”​

东道主中国在三项双打闯入决赛，最终收获一冠二亚。混双头号种子冯彦哲／黄东萍以21比19、21比16战胜马来西亚组合许邦荣／赖沛君，二度登顶。

鲍骊婧／曹梓涵以两个18比21不敌日本的中出堇／高桥美优，何济霆／任翔宇以21比11、13比21、17比21被印度的兰基雷迪／谢提逆转，分获男女双打亚军。