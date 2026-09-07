清晨5时30分，当整座城市还在沉睡，泳池边刺骨的凉意和水面的薄雾已将水球队运动员们的困意驱散。伴随着扑通的水花声，新加坡男子水球队的一天正式开启。

对于17岁的周湧峻和24岁的队长桑吉夫（Sanjiv Rajandra）来说，这个场景已经重复了近一年半。为备战即将开始的爱知—名古屋亚运会，他们每周九次至10次训练，训练总时长高达24个至26个小时。在每星期二、四、六的双训日，他们清晨5时30分练到8时，随后换上便服奔赴各自的白昼日程——上班与上课。到了傍晚6时，大家又准时在训练馆集合，一直练到晚上的9时。

尽管所有队员都在2024年底签署了“强化训练计划”（Enhanced Training Scheme），但周湧峻坦言：“跳下水的那一刻也从来都不容易，尤其是在清晨。”每天4时30分被闹钟叫醒，对一些人来说依然是极大的意志考验。

从“召回老将”到火炬交棒

水球是新加坡体坛最耀眼的荣誉象征之一，曾缔造东运会27连冠的辉煌传奇。然而，2019年菲律宾东运会丢掉金牌、屈居季军的阵痛，一直留在队员们的心间。

为了在2023年柬埔寨东运会夺回失地，国家队召回了多名老将，平均年龄约29岁的老班底重夺金牌。自此之后，八九成的前辈相继退役，交接火炬的历史重任便瞬间落到了年轻一代肩上。

“2024年起，我们这批青年队员被推到了最前线，成了国家队的主力。”桑吉夫回忆道。

夙兴昧旦以求平衡 睡四五个小时成日常

在新加坡当一名非全职的精英运动员，意味着生活是一场艰苦卓绝的拉锯战。

桑吉夫（背对镜头）和周湧峻（持球者）在泳池进行投球对抗训练。（邝启聪摄）

桑吉夫目前是南洋理工大学机械工程系大三学生，同时还在樟宜一带的航空航天企业实习。他幼时最先接触的是游泳，后被教练建议改入水球赛道。

他说：“去年底东运会碰上大学期末考试，那段时间最难熬。每天平均只能睡四五个小时，复习、训练、上课连轴转。”

不仅如此，父母也常常担忧他是否会出现疲劳驾驶的安全问题。“但他们知道这是我热爱的事，而且运动员的黄金期是有时间期限的，错过了就无法重来，所以他们始终全力支持我。”

17岁的周湧峻目前就读于新加坡体育学校，是全队最年轻的队员。他9岁起便追随曾打业余水球的父亲跃入泳池，如今每天乘接驳巴士往返于兀兰校区与训练地华侨银行游泳中心之间。

他说：“虽然牺牲了大量娱乐和家庭时间，爸爸妈妈也很心疼，但既然选择了这条路，我就必须学会排定优先级，一步一步坚持下去。”

跨越21岁的年龄差 目标紧盯四强

这支亚运代表队的年龄跨度极大——最年轻的周湧峻和年纪最大的队员周湘根（38岁）之间相差整整21岁。

当被问及面对年龄差的心态时，作为大家的“小弟”，周湧峻向队长扮了个鬼脸，笑称自己在队里有时会感到紧张，心想自己资历尚浅，不太好意思提建议。

同时，少将老兵的搭配也带给队长桑吉夫一定的压力。作为年轻队长，桑吉夫要扮演粘合剂的角色。队里既有出战过三届亚运会的老大哥，有打了十几年国家队的前辈，也有多名初出茅庐的青年军，交流策略必须因人制宜、因时制宜。

桑吉夫透露：“在沟通方面，任何人都孤掌难鸣——虽然和队员们都是朋友，但我必须清楚自己的沟通边界。很感谢前辈们给予了我极大的信任与包容。”

对于即将到来的亚运会，男子水球队目标明确：打破上届杭州亚运会第五名的成绩，力争杀入半决赛（前四名），进而冲击领奖台。

都是首次参加亚运会的桑吉夫和周湧峻分析说：“我们清楚自己与亚洲顶尖强队之间仍有差距，但教练认为我们与传统强队之间的距离正在逐步缩小。此前U18亚锦赛击败中国队夺金，也给了大家一剂强心针。我们希望在亚运赛场上，向外界证明新加坡水球的真实潜力和底气。”

周湧峻（图）正在进行晚间投球训练。（邝启聪摄）

被问及对支持者的寄语时，周湧峻略带腼腆却坚定地说：“希望大家届时能在电视机前为我们加油！”

走出泳池，身上的水珠在月光下蒸发。这群披星戴月的年轻人脱下泳帽，快步走向地铁站或停车场。待次日东方未明，他们又将重新跃回那片湛蓝，为了可能飘荡在爱知—名古屋赛场的新加坡国旗再次劈波斩浪。