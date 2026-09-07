（纽约综合电） 美国网球公开赛在新加坡时间星期一（9月7日）凌晨展开八强席位争夺。男单卫冕冠军、西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）和正在冲击美网“三连冠”伟业的白罗斯头号女单阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）皆过关。

赛会二号种子阿尔卡拉斯今年4月右手腕受伤，美网是他复出后的首个大满贯赛事。在此役以6比4、6比3、6比4横扫汤米·保罗（Tommy Paul）的比赛中，他的状态已明显回升。

虽然赛会第20号种子保罗给阿尔卡拉斯制造开赛以来的最大考验，但西班牙人最终交出完美的答卷。在这场耗时2小时20分钟的对决中，阿尔卡拉斯展现极佳的球场覆盖能力，并轰出33个制胜球。

他在赛后说：“我打出自己的节奏，并努力贯彻我的球风。汤米（保罗）是一名非常有天赋的选手，击球极具威胁，有时球飞过来时真的很难控制。我做好苦战的准备，并时刻保持侵略性。”

阿尔卡拉斯补充说：“我对今天的表现感到非常满意。”

他将在复赛中迎战状态火热的美国八号种子谢尔顿（Shelton），后者也直落三盘淘汰希腊名将西西帕斯（Tsitsipas）。

蒂亚福爆冷横扫梅德韦杰夫

此外，男单赛场还上演以下克上。美国好手蒂亚福（Tiafoe）在主场球迷震耳欲聋的加油声中直落三盘，以7比6（1）、6比4、7（8）比6横扫2021年赛会冠军、俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev），挺进复赛。

自从2022年美网一路过关斩将击败西班牙天王纳达尔（Nadal）、奇迹般杀入半决赛之后，蒂亚福就彻底俘获纽约球迷的心。他还在2024年再度闯进过美网四强。

赛会第11号种子蒂亚福赛后说：“我每周都在努力证明自己，这种付出已经得到回报。对我的打法而言，重点就是全力争胜——保持侵略性，并在正确的时机打出我所有的战术储备。目前来看，这一策略非常奏效。”

阿丽娜继续冲击三连冠

女单方面，卫冕冠军阿丽娜以6比4、6比3击败美国好手泰勒·汤森德（Taylor Townsend），继续朝着美网三连冠的目标迈进。

在纽约面临世界第一保卫战的阿丽娜，赛后给予泰勒高度评价：“她是一名不可思议的球员，网前技术好、接发球出色、移动迅速且非常勇敢。你可以看出她有多专注，和她比赛极具挑战性，尤其是在她的主场。”

阿丽娜在复赛中将迎来硬仗，对手是今年温布登新科女单冠军、捷克名将琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）。后者以7比5、5比7、6比4险胜乌克兰的玛尔塔·科斯秋克（Marta Kostyuk）晋级。

杰西卡伊莲娜对世界第一虎视眈眈

美国网球公开赛前女单亚军、赛会三号种子杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula，美国）也直落两盘击败罗马尼亚老将索拉娜·克尔斯蒂亚（Sorana Cirstea），闯入八强。

作为本届美网有机会将阿丽娜赶下世界第一宝座的球员之一，杰西卡仅耗时84分钟，便以6比3、6比4轻取索拉娜。

如果想要夺得世界第一的后冠，杰西卡必须在本届美网捧得个人职业生涯的首座大满贯冠军奖杯。不过，世界排名第二的哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）在争夺球后宝座的过程中占据绝对主动。

只要伊莲娜能打进本届美网八强，即使卫冕冠军阿丽娜最终实现三连冠，伊莲娜依然能在美网结束后登顶世界第一。