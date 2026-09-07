（柏林综合电）历经加时赛的惊险鏖战，中国女篮在星期天（9月6日）以74比70险胜捷克，收下女篮世界杯首胜的同时锁定附加赛资格。同组的卫冕冠军美国女篮则在险胜意大利后，提前一轮闯进八强。

在首场比赛以61比94惨败给夺冠大热门美国后，上届亚军中国女篮本场面临不容有失的压力。

在第四节仅剩不到30秒、球队仍落后五分的情况下，中国女篮展现了极强的韧性。罗欣棫命中三分，捷克队两罚不中后，杨舒予在终场前三秒突破上篮得手，将比分扳成64平，把比赛拖进加时。

加时赛开始后，罗欣棫率先命中三分，韩旭二次进攻得手，中国队凭借这一波5比0的攻势最终锁定胜局。中锋韩旭拿下22分、14个篮板和4次助攻，杨舒予贡献18分和5次助攻。

身高2米11的韩旭在赛后受访时激动地说：“我为我的队友和教练感到无比自豪。哪怕在第四节我们落后，但大家自始至终都没有放弃。”

美国队两连胜提前出线 中国和意大利锁定附加赛资格

根据规则，小组第一直通八强，小组第四将被淘汰，小组第三和第二会参加八强附加赛。

因此在“死亡之组”D组的另一场较量结束后，以55比52险胜意大利队的美国女篮，在取得两连胜后提前一轮跻身八强，而两战皆败的捷克队已经垫底出局。

这意味着目前同取一胜一负的中国和意大利女篮，均已确保进入八强资格的附加赛，两队会在星期二（8日）凌晨决定小组第二和第三的归属。

届时，韩旭将与她在女子职业篮球联赛（WNBA）纽约自由人（New York Liberty）的前队友兼好友洛蕾拉·库巴伊（Lorela Cubaj）展开正面交锋。

而在A组的一场焦点战中，马里队以82比73爆冷击败被普遍看好的欧洲劲旅西班牙队，创造了马里女篮历史上首次击败欧洲球队的壮举。