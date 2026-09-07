（都灵路透电）替补登场的后防中坚加蒂（Gatti）在星期天（9月6日）进行的意甲较量中立下奇功。他在比赛末段头槌绝平，协助尤文图斯（Juventus）在主场以1比1逼平体育米兰（AC Milan），惊险抢回一分。

第69分钟，客场作战的体米率先打破僵局。楚克乌泽（Chukwueze）在中场送出一记大范围的精准斜传，西塞（Cisse）在禁区内展现极其细腻的停球技术。

这名19岁的小将之后凭借敏捷的步伐迅速在禁区内拉开射门角度，随后一脚低射将球送入球门远角，攻入他在本赛季意甲的第二球。

然而，客队的领先优势未能保持到终场。在比赛末段，科普迈内尔斯（Koopmeiners）在左路起球传中，禁区内高高跃起的加蒂凭借一记力量十足的头槌破门，为主队惊险扳平比分。

体育米兰主帅阿莫林（Amorim）在赛后坦言：“我们配不上胜利，但尤文图斯也配不上落败。我们在比赛中太频繁地丢失控球权，发挥得并不理想，不过我们毕竟才在一起合练两个月。”

此役战罢，意甲双雄在新赛季前三轮联赛中同积7分。体米凭借微弱的净胜球优势暂列意甲积分榜第四位，尤文图斯则紧随其后排名第五。

而在三轮较量后，目前意甲仅剩罗马（Roma）与国际米兰（Inter Milan）两支球队保持全胜战绩。拉齐奥（Lazio）星期二（8日）迎战乌迪内斯（Udinese），力争加入这一行列。