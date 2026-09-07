（柏林综合电）奥格斯堡（Augsburg）在上半场落后的情况下连入四球，星期天（9月6日）在德甲联赛客场以4比1逆转战胜法兰克福（Frankfurt），凭借净胜球优势，队史首次升到德甲积分榜第一。美因茨（Mainz）同样在另一场比赛中取得客场大胜，以5比0横扫汉堡（Hamburg）。

法兰克福开场仅6分钟便取得领先，由布尔卡特（Burkardt）头球破门。此后主队继续占据主动，但奥格斯堡门将达门（Dahmen）多次化解险情，球队没有被拉大差距，以一球劣势进入中场休息。

易边再战，场上形势迅速逆转。首次代表奥格斯堡出战的阿里扬·伊布拉希莫维奇（Arijon Ibrahimovic）在第46分钟头球扳平比分。仅过一分钟，法兰克福门将阿图博卢（Atubolu）扑球脱手，费尔豪尔（Fellhauer）补射得分，奥格斯堡反超比分。

第65分钟，伤愈复出的莫里斯（Maurice）禁区外兜射远角得手。第89分钟，里德尔（Rieder）主罚距离球门约24米的自由球直挂死角，将比分锁定为4比1。

奥格斯堡两轮全胜，进七球只丢一球，力压同积六分的弗赖堡（Freiburg）、多特蒙德（Dortmund）和升班马埃弗斯堡（Elversberg），自2011年升上德甲后首次占据积分榜首位。

奥格斯堡主帅鲍姆（Baum）赛后笑容满面地说：“我们活着就是为了这样的时刻，几年后我们再见面时，我们会聊起当年奥格斯堡登上榜首的故事。这是值得我们好好回味的一天。

“我甚至还截屏保存了积分榜。”

法兰克福前锋布尔卡特赛后说：“下半场开始后连续丢掉两球非常令人沮丧，我也不知道当时发生了什么。奥格斯堡在下半场明显表现得更加成熟。”

在当天另一场比赛中，美因茨客场5比0轻取汉堡。贝克尔（Becker）第19分钟为客队破门，随后助攻姆韦内（Mwene）扩大优势。下半场，蒂茨（Tietz）连入两球，今夏从汉堡转投美因茨的柯尼希斯德费尔（Koenigsdoerffer）在补时阶段攻破旧主球门。

美因茨两轮积四分，升至积分榜第五位。汉堡则遭遇开局两连败，且尚未取得进球，暂时排名垫底。