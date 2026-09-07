（佛罗伦萨路透电）意甲老牌劲旅“紫百合”菲奥伦蒂那（Fiorentina）新赛季苦吞三连败的天崩开局后，在星期一（9月7日）宣布解雇48岁主帅格罗索（Grosso），让这名意大利前世界杯冠军成员，成为本赛季五大联赛首名下课的教头。

由于今年正值紫百合建队100周年，球队高层非常重视，夏窗砸了1亿5000万欧元（约2亿2000万新元），用签约及租借的方式引进15名新援，希望走出上赛季排名第15的低谷。

然而，格罗索始终没有让球队完成预期的磨合。自赛季开始以来，紫百合先后不敌罗马（Roma）、升班马弗罗西诺内（Frosinone）和都灵（Torino），三连败期间仅入一球并丢九球，在意甲积分榜上稳坐副班长的位置。

虽然遭遇巨大信任危机，但格罗索之前表示球队还需要时间来调整，他是不会辞职的。不过，这是紫百合自1935-36赛季以来，队史第二次遭遇意甲开局三连败，忍无可忍的紫百合高层最终决定解雇格罗索。

球员时期，格罗索曾为国际米兰（Inter Milan）和尤文图斯（Juventus）等球会效力，2006年更成为意大利的世界杯夺冠功臣。

退役之后，格罗索在尤文梯队开启执教生涯，之后曾执教维罗纳（Verona）、里昂（Lyon）和萨索洛（Sassuolo）等球队，并率队两次从意乙升入意甲。今年6月，他满怀信心地接过紫百合的教鞭，然而仅过三个月就惨遭解雇。

格罗索接班人尚无定论

至于接替格罗索的人选，目前尚无定论。紫百合正在考察新帅人选，目前赋闲在家的尤文前主帅莫塔（Motta）是目标之一。

也有消息称，紫百合考虑请回瓦诺里（Vanoli）担任主帅，这名54岁的意大利籍教头上赛季中途救火，并在率队成功保级后离任。

此外，曾经执教过紫百合的帕拉迪诺（Palladino），以及托特纳姆（Tottenham）和尤文前主帅图多尔（Tudor）也已经进入紫百合的选帅视野。