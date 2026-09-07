（纽约法新电）在美网第三轮经历一场苦战遗憾落败后，菲律宾网坛新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）下来将转战新加坡网球公开赛。她也对之后的爱知－名古屋亚运会相当期待，迫不及待想体验团队“非常有趣的氛围”。

亚运会的女单网球比赛将在9月27日开始，而新加坡网球公开赛（500级赛）正赛在9月21日至27日举行。

三年前在杭州亚运会上，亚历山德拉收获了女单和混双两枚铜牌。经过三年的历练，这名21岁的新星将是这次亚运会女单金牌的有力争夺者。

上个月，她成为首名夺得WTA单打冠军的菲律宾球员，目前世界排名已升至第18位。这些开创性的成就，使她在家乡成为了超级巨星。

她日前在美网与美国小将伊娃·约维奇（Iva Jovic）激战三盘后惜败。赛后她说：“我热爱代表菲律宾队参赛。

“我认为那里的氛围非常有趣，我也很享受与团队在一起的时光——特别是在去年12月的那届东南亚运动会上（去年她在泰国东运会上夺得女单金牌），我度过了一段非常美好的时光。我想，那些都是令我难以忘怀的回忆。”

中国名将郑钦文曾在三年前的主场夺得亚运会女单金牌，但这名同样获得巴黎奥运会冠军的好手将不会在本届亚运会上争取卫冕。

同样缺席的还有日本四届大满贯冠军大坂直美，她将参加在北京举行的中国网球公开赛。

亚历山德拉则将放弃北京站的比赛，因为亚运会金牌将确保获得2028年洛杉矶奥运会的参赛资格，她将全力争取达到这一目标。