（布鲁塞尔路透电）比利时皇家足球总会星期一（9月7日）表示，除非国际足球联合会就世界杯期间美国前锋巴洛贡（Balogun）红卡事件的处理方式，以及其他治理方面的担忧给出令人满意的答复，否则比利时将不会支持因凡蒂诺（Infantino）竞选连任国际足联主席。

比利时足总一直要求国际足联解释涉及巴洛贡的纪律处理程序。此前，巴洛贡因红卡应自动停赛，但国际足联暂停执行了这一处罚，使这名前锋得以在世界杯16强战中代表美国对阵比利时。美国总统特朗普曾亲自敦促因凡蒂诺重新审查此案。

比利时足总表示，国际足联至今未能为其决定提供充分理由，也未说明未来将如何处理类似案例。

他们在一份声明中表示：“从国际足联自身利益、良好治理和国际足球公信力的角度出发，此类案件必须以透明且严谨的方式处理，并为未来建立明确的保障机制。”

他们已要求国际足联将巴洛贡事件列入10月15日下一次国际足联理事会会议的议程。

比利时足总主席范达姆（Van Damme）说：“我的比利时皇家足球总会团队在世界杯期间及赛后，均以冷静且建设性的方式与国际足联沟通，以期厘清巴洛贡事件。事发两个月后，我们注意到，迄今为止我们的问题仍未得到回答。”

她还表示：“鉴于透明度和清晰度对所有相关方都至关重要，我们要求获得必要解释，同时也希望探讨现行流程中哪些方面可以改进。”

另一个问题则集中在因凡蒂诺提出，但在备受争议后已经取消的出售世界杯等国际足联比赛商业权益部分股权的提议。比利时足总指出，项目中的若干决定和评估并未得到充分说明，引发了外界对透明度和治理问题的更广泛担忧。

比利时足总表示，正就这两个问题与欧洲足球管理机构欧洲足联保持密切联系，并将继续推动国际足联决策过程提高透明度。