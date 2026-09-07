新加坡乒乓球头号女单曾尖在星期二（9月8日）开打的2026世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛中抽到下下签，首轮遭遇赛会头号种子、18岁日本名将张本美和。

面对不容乐观的晋级形势，29岁的曾尖对《联合早报》说：“张本美和实力强劲，之前与她有过两次交手，但自己完全处于下风。应该说我没有什么好输的，拼吧。”

本届澳门冠军赛将于8日在澳门东亚体育馆挥拍，比赛只设有男女单打两个单项。由于世界女单前两号中国名将孙颖莎和王曼昱缺席本届赛事，因此世界三号张本美和坐镇赛会头号种子的位置，迎接各路好手的挑战，是女单夺冠大热门。

张本美和状态极佳

最新世界排名第45的曾尖无论是在整体实力还是排名上，与张本美和有着很大差距。张本美和近期状态极佳，在横滨冠军赛上连克中国两员大将王艺迪和陈幸同勇夺冠军。她也在瑞典大满贯上单双作战，女单进四强，女双则夺冠。张本美和前三板质量高，发球抢攻凶狠，单板质量与相持能力强，关键分处理果断。

张本美和今年才18岁，但她很早就收获了丰富的国际赛经验，目前排在世界第三，是排名最高的日本女单。（档案照片）

双方此前曾交手两次，曾尖均未尝到胜绩。其中，2022年多哈常规挑战赛，她以1比3输给了当时不满14岁的张本美和。2025年多哈世乒赛她以0比4被对手横扫，无缘女单八强。

综合来看，这很可能还是一场实力悬殊的比赛。对曾尖来说，能做的就是放下包袱打出自己的水平，争取从张本美和手中抢下一局，甚至给她制造一些麻烦。

由于孙颖莎和王曼昱缺阵，蒯曼、王艺迪、陈幸同和陈熠组成中国阵容，首轮整体签运尚可，最大看点是二号种子蒯曼能否经受德国削球好手韩莹的考验。

而日本方面除了张本美和，还有早田希娜、大藤沙月、桥本帆乃香等参赛。此外，郑怡静与杜凯琹两个名将首轮即上演中华台北与香港一姐的直接对决。

王楚钦和小勒布伦缺席 两日本选手占据前二种子

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男单方面，世界前两号中国的王楚钦和法国的费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）高挂免战牌，占据种子榜前两名的是世界第三日本小将松岛辉空和第四张本智和。首轮他们的对手都较弱，尤其是张本智和，对阵第520位的外卡选手澳门的麦天恩，定可轻松晋级。

此外，三号种子瑞典的莫雷加德（Moregard）、四号种子中华台北的林昀儒、五号种子巴西的卡尔德拉诺（Calderano）、六号种子法国的艾利克斯·勒布伦（Alex Lebrun，费利克斯的哥哥）等，都具有冲击冠军的实力。

中国除了王楚钦，世界第八的林诗栋也因病未能成行，只有周启豪、陈垣宇、黄友政等三名男单选手作为非种子球员出战，首轮分别对阵实力不俗的德国的邱党、埃及的阿萨尔（Assar），以及美国的贾哈（Jha），能否闯关将面临着严峻考验。