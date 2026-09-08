（罗马法新电）拉齐奥（Lazio）新加坡时间星期二（9月8日）凌晨客场2比1逆转战胜乌迪内斯（Udinese），本赛季首次单场攻入超过一球，继续保持意甲联赛全胜战绩。

此役过后，拉齐奥与罗马（Roma）和国际米兰（Inter Milan）一同成为本赛季意甲仅存的三支开局三连胜球队。在前两轮均以1比0取胜后，拉齐奥目前凭净胜球暂列积分榜第三位。

下半场开场仅四分钟，卡尔斯特伦（Karlstrom）首开纪录，成为本赛季首名攻破拉齐奥龙门的球员。

此前，拉齐奥在前两场胜利中均依靠弗拉泰西（Frattesi）的进球力克对手。这场比赛进行到第75分钟时，弗拉泰西再次建功，攻入个人本赛季的第三个进球。

随后，主教练加图索（Gattuso）做出换人调整，在第80分钟用古德蒙德松（Gudmundsson）换下弗拉泰西。此后扎卡尼（Zaccagni）曾有一脚低射击中立柱弹出。

比赛第88分钟，客队再次利用左路发起攻势，多基（Doekhi）在底线附近寻得空档后送出一记弧线球传中，替补登场的古德蒙德松奋力起跳头球破门，帮助拉齐奥逆转锁定胜局。