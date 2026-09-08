（纽约法新电）比利时21岁网球小将布洛克斯（Blockx）在新加坡时间星期二（9月8日）的美国网球公开赛男单第四圈中，经历四盘苦战击败阿根廷好手塞伦多洛（Cerundolo），成为网球公开赛时代以来，首名闯入美网男单八强的比利时男单选手。

这是赛会第28号种子布洛克斯首次亮相法拉盛公园。面对第24号种子塞伦多洛，布洛克斯在激战中展现极佳的韧性，最终以6比3、4比6、7比5、7比5力克对手。

布洛克斯在上一轮刚爆冷淘汰赛会五号种子、意大利选手科博利（Cobolli）。本场对阵塞伦多洛，他在比赛期间肋骨出现剧烈疼痛，一度接受赛会医生的治疗与药物缓解。

布洛克斯在赛后坦言：“老实说，我当时完全是在苦撑。虽然我以6比3拿下第一盘，但场面其实非常接近，随时可能倒向另一边。”

这名21岁小将今年初的世界排名还在百名之外，年初的澳大利亚公开赛甚至需要通过资格赛争取正赛席位。此番在美网不断突围，刷新个人乃至比利时男子网球的历史。

本场比赛双方各拿下一盘后，在关键的第三盘战至5比5平时，布洛克斯一度在自己的发球局陷入0比40的绝境。但他随即稳住阵脚，依靠强劲的发球和底线重击连救破发点成功保发，并在随后一局完成致命破发，以7比5拿下第三盘。

进入第四盘，双方互保发球局战至盘末，布洛克斯在第12局抓住破发点兼赛点，随着塞伦多洛回球出界，布洛克斯兴奋倒地庆祝胜利。

布洛克斯赛后难掩激动之情：“今天早上我第一次踏上这个球场热身时，就感觉很不真实。如今能在这里打比赛并赢下胜利，简直更加疯狂。”这名21岁的年轻小伙赛后快速在自己的社交媒体Instagram上发贴文庆祝，称“这就是我打网球的原因”。

布洛克斯在复赛中的对手将是俄罗斯选手卡恰诺夫（Khachanov）。卡恰诺夫在同日另一场历时3小时50分钟的五盘鏖战中，以7比5、4比6、6比7（6比8）、6比1、6比4力克赛会第14号种子、美国本土新秀勒纳·田（Learner Tien），挺进八强。