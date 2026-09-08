（纽约综合电）中国奥运金牌得主郑钦文再次上演逆转好戏，她星期一（9月7日）在最后一场美国网球公开赛女单16强对决中，在首盘0比5落后的绝境下连赢七局，最终以7比5、6比3爆冷击退赛会前冠军、波兰好手伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek），昂首杀入女单八强。

现年23岁的郑钦文曾高居世界第四，去年因接受肘部手术长期休战，导致目前世界排名下滑至第121位，本届美网不得不从资格赛打起。上一轮对垒美国名将麦迪逊·基斯（Madison Keys）时，郑钦文就曾在末段连胜七局实现逆转；本场面对六届大满贯得主伊加，她再度复制这一顽强表现。

首盘比赛，郑钦文开局慢热，伊加迅速连破带保建立5比0的巨大优势并拿到盘点。然而危急时刻，郑钦文放手一搏，不仅化解三个盘点，更神奇地连扳七局，以7比5抢下首盘。次盘郑钦文愈战愈勇，两度破发得手，最终以6比3锁定胜局。这也是郑钦文继两年前巴黎奥运会女单半决赛后，再次在重大赛事中战胜这名波兰强敌。

郑钦文赛后坦言：“我开局确实很慢，所以她能取得5比0领先。那之后我开始放开来打，因为我想至少要为第二盘找回节奏。这是我能逆转的关键，我完全没料到今天会重演上一场的剧本。”

由于注意力极度专注，郑钦文甚至在比赛中一度记错比分：“打到4比5时我去拿毛巾，我以为当时是3比5，还想着得再打一局。结果抬头看记分牌才发现已经是4比5局间休息了，该回座位坐下。我当时只专注于打好每一个球，不去想别的。”

凭借这场胜利，郑钦文成为自2021年夺冠的英国小将艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）之后，首名从资格赛突围并一路杀入美网八强的女子选手。

再次吞下大满贯失利苦果的伊加赛后则难掩失落，含泪离场。伊加无奈地说：“我的击球时机不对，找不到最佳触球感。也许我本该打得更稳健一些，但在郑钦文强大的压迫下，我完全没有多余的调整空间。”

伊莲娜击败大坂直美 剑指世界第一

郑钦文将在复赛面对赛会二号种子、哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）。伊莲娜在另一场女单16强焦点战中状态神勇，仅耗时1小时06分钟，便以6比1、6比4轻取13号种子、两届美网冠军大坂直美（Naomi Osaka）。

对伊莲娜而言，这场八强战不仅关乎半决赛门票，只要她能在下一圈击败郑钦文闯入四强，就将确保在美网后生涯首度登顶WTA世界第一宝座。伊莲娜在双方交手记录中以四胜一负占据上风，且在今年的多哈与马德里两站比赛中均战胜过郑钦文。

在同日进行的其他女单第四轮角逐中，赛会四号种子可可·高芙（Coco Gauff）表现稳健，以6比1、6比4直落两盘轻取14号种子、同胞小将伊娃·约维奇（Iva Jovic），顺利拿到一张八强门票。

五号种子、俄罗斯新星米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）则经历2小时27分钟的苦战，在先失一盘的情况下绝地反击，以5比7、6比4、6比3逆转淘汰奥地利好手阿纳斯塔西娅·波塔波娃（Anastasia Potapova），同样跻身复赛。