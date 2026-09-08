（纽约路透电）摆脱本届赛事开局阶段的慢热状态，赛会头号种子、德国好手兹维列夫（Zverev）在新加坡时间星期二（9月8日）在美网男单第四圈中，以6比2、6比2、7比6（7比3）直落三盘轻取意大利选手达尔德里（Darderi），顺利跻身复赛。

这也是29岁的兹维列夫连续第四场出战夜场比赛。在此前晋级之路上历经两场五盘大战后，这名2020年赛会亚军显然不希望战线被拉得过长。首盘比赛中，兹维列夫在关键时刻顶住发球局压力，强势拿下首盘。

次盘比赛，第21种子的达尔德里一次网前放小球失误，让兹维列夫再度完成破发。这名新科法网冠军顺势建立起4比0的巨大优势，毫无悬念地扩大总比分领先。

第三盘达尔德里展开顽强反扑，其凶悍的一发与精准的放小球一度令兹维列夫遭遇不小挑战。不过兹维列夫在抢七局中重新稳住阵脚，最终锁定胜局，也成为今年唯一一名在四大满贯赛事中均打入复赛的男单选手。更让他欣慰的是，这是他本届美网首次在午夜前结束比赛。

比赛于当地时间晚上11时48分结束，兹维列夫赛后指着手表打趣道：“我甚至不知道现在该做些什么，因为竟然还没到午夜。我可能会去训练场，或者去酒吧……开玩笑的，放轻松。我现在感觉很开心，和前两场比赛相比，我的状态一直在回升。”

谈及第三盘的胶着，兹维列夫说：“我认为自己的发挥很稳定，但他第三盘的开局非常出色，我很少看到有人能如此稳定且凶狠地击球，他给我制造很大的麻烦。能够进入复赛并保持这种比赛水准，我感到非常高兴。”

这是兹维列夫职业生涯第五次闯进美网八强，他在复赛的对手将是荷兰选手范德赞舒普（ van de Zandschulp），争夺半决赛入场券。