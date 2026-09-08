虽然年初遭遇脑震荡但毫无畏惧，21岁脚踏车小将陈婷经历东运会和共运会的洗礼，在爱知－名古屋亚运会上迎来首秀，她期待全力以赴，丈量自己在亚洲脚踏车领域的速度。

在这项四年一度的亚洲体育盛会中，新加坡会派出脚踏车双姝——24岁的卢乐敏与21岁的陈婷携手征战，一同开启首次亚运之旅。

在去年年底的东运会上摘得集体出发赛银牌后，陈婷在三月初于菲律宾大雅台进行的场地脚踏车亚锦赛上继续亮眼发挥，在全能赛（Omnium）的前三项结束后跻身全场前五。

全能赛是一项极度消耗体能的硬仗，选手必须在同一天内完成四个不同的项目，每项之间仅有半小时至一小时的休息时间。

但在全能赛的第四项——记分赛进行到第六圈时出现插曲，陈婷由于前轮触碰到前方选手的后轮而意外发生严重摔车，同时也不得不缺席了之后需双人协作的麦迪逊赛（Madison）。

严重伤病不放心上 复出锁定亚运资格

卢乐敏（左）和陈婷一同参加了今年的格拉斯哥共运会，和各国好手同台竞技。（新加坡高水平体育管理机构提供）

回忆起当时的情景，陈婷面不改色地说：“当时我直接摔倒在赛道上，导致肩膀受伤，并且出现了脑震荡。摔倒后的那一刻我甚至不太记得发生了什么。”

令人意外的是，描述起事故的陈婷显得异常平淡，好像脑震荡不过是患上了感冒一般。

在新加坡体育理事会高水平体育学院健身房接受《联合早报》专访时，这位即将在新加坡管理大学（SMU）开启大学生活的卓越体育教育计划奖学金（spexEducation Undergraduate Scholarship）得主说，摔车没有带来任何阴影。

陈婷透露，在医生的允许下，她仅用了两到三周便完成了身体恢复，并重返赛场，心理上也没有受到影响，顺利在3月底的环越南公路脚踏车赛中复出。

陈婷凭借在首个赛段收下的第四名，获批准参加亚运会，将参加场地脚踏车全能赛和麦迪逊赛。在亚锦赛上勇夺女子记分赛银牌、为新加坡创造历史的队友卢乐敏，则在首赛段收下第二和总成绩第五的好成绩，她在本届亚运出战公路赛及麦迪逊赛。

主修项目不同但默契依旧 飞往世界各地艰苦备战

陈婷今年成为卓越体育教育计划奖学金得主，让她能够无忧兼顾学业和比赛。（李冠卫摄）

确定资格后，两人踏上了繁忙的备赛之旅，先后前往香港、印度尼西亚、美国和韩国训练和比赛。4月她们参与了在香港举行的场地脚踏车世界杯，随后在5月份于印度尼西亚场地脚踏车杯第二赛上各赢得了两枚奖牌。

7月，她们以温斯顿塞勒姆车队（Winston Salem）客座选手的身份，参加了在美国威斯康星州举行的美洲戴里兰环赛（Tour of America’s Dairyland），获得了宝贵的公路绕圈赛经验。

随后，她们在韩国襄阳举行的韩国场地脚踏车杯（Korea Track Cup），在女子精英麦迪逊赛中联手夺得金牌。

在刚刚结束的格拉斯哥共运会上，面对来自英国、澳大利亚等世界脚踏车强国的顶尖高手，两人的成绩虽然并不亮眼，但让她们经历了高规格的大赛洗礼。陈婷之后就在8月底的泰国曼谷亚洲杯中，勇夺女子全能赛金牌及集体出发赛银牌。

兼攻室外公路脚踏车和室内麦迪逊赛事的卢乐敏因亚运会公路赛多山的路况，正在美国进行特训。她即将归队，两人在马来西亚柔佛脚踏车馆会进行最后两场合练，携手出征日本。

本地暂无室内脚踏车馆 越堤柔佛备战亚运

在脚踏车训练之外，陈婷每周还需进行两次力量训练。（李冠卫摄）

为备战亚运，陈婷每周训练六天、共进行八次训练（包括两次健身房力量训练与六次脚踏车训练）。为了能够进行真正的赛道练习，她与卢乐敏若不在比赛都需“跨堤备战”，前往柔佛进行合练。

对新加坡脚踏车运动员而言，备战最大的软肋在于本土设施的匮乏。由于我国没有室内场地脚踏车馆，陈婷平时只能在家里依靠骑行台于早上训练，或在樟宜机场附近的丹那美拉路上锻炼。

丹那美拉路正是陈婷运动员生涯的起点，陈婷笑言自己最初只是在樟宜一带休闲骑行，纯粹是为了解压和好玩。然而，当她披上新加坡国家队战袍，一切都变得不一样了。

爱好变职业各有取舍 亚运期待和强敌交手

在去年年底的泰国东运会上，首次参赛的陈婷（右）抢下了一枚银牌。（新加坡体育理事会档案照片）

陈婷说：“休闲骑行是为了好玩，但作为精英运动员，你必须在训练中达到特定的数据指标，在比赛中面临争取成绩的压力。”

“但这同时也为我打开了全新的世界，让我能代表新加坡环游世界参赛，并获得了大学奖学金。我不后悔选择这条路。”

展望即将到来的日本之旅，陈婷显得十分脚踏实地。要在承办过东京奥运赛事的日本静冈县伊豆脚踏车馆面对日本、中国和香港等亚洲脚踏车传统强队，她深知对手实力的强大。

“在亚运会这样的殿堂，要想登上领奖台非常困难。我给自己的目标是，尽最大努力表现，并将自己与亚洲最顶尖的选手进行比对，看清自己和她们的差距。”

她补充道：“我的长远目标是在下一个亚运会周期，甚至更远之后去冲击奖牌，而这一次，我只想毫无保留地去检验自己的实力。”

新加坡脚踏车完整参赛名单：

场地全能赛、麦迪逊赛：陈婷

公路赛、麦迪逊赛：卢乐敏

受访选手小档案：