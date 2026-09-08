（巴黎法新电）巴黎圣日耳曼（PSG）已经连续两年捧起欧冠奖杯，巩固了其在赛会历史上最伟大球队之一的地位。这支法甲霸主星期四（9月10日）主场对斯洛万布拉迪斯拉发（Slovan Bratislava）开启新赛季欧冠征程，目标自然是实现三冠王伟业。

由卡塔尔财团拥有的大巴黎经历多年的欧冠失利，在前巴塞罗那（Barcelona）和西班牙国家队主帅恩里克（Enrique）于2023年上任后，终于迎来真正的崛起。恩里克执教的首个赛季，便带领大巴黎闯入欧冠半决赛。

尽管2024年经历主力核心姆巴佩（Mbappe）的离队，但不再依赖单一球星的大巴黎一路横扫欧洲其他球队，最终在2025年捧起队史首座欧冠奖杯。上赛季的欧冠决赛中，大巴黎通过点球大战击败英超冠军阿申纳（Arsenal），成功完成卫冕。

皇家马德里（Real Madrid）曾在齐达内（Zidane）的带领下，于2016年至2018年间称霸欧冠赛场。大巴黎自然渴望跻身三连冠的辉煌行列，但如今欧冠的竞争空前激烈，新赛制使大巴黎在过去两个赛季都踢满17场比赛才能捧杯。

告别金元足球却保留争冠骨架

不同于以往挥金如土的金元模式，大巴黎今年夏天转变运营思路，不再盲目囤积高薪球星，而是清理队内不在主帅恩里克计划中的轮换球员。

巴尔科拉（Barcola）、李刚仁和贡萨洛·拉莫斯（Goncalo Ramos）等球员相继离队，大巴黎卖人合计入账3亿4000万欧元（约5亿新元），转会市场大获丰收。

回笼资金之后，大巴黎只做精准小额引援，代表法国队参加美加墨世界杯的阿克利乌什（Akliouche）和在世界杯决赛为西班牙攻进制胜球的费兰·托雷斯（Ferran Torres）成为球队的新援，让队内竞争氛围进一步激活。

西班牙前锋费兰·托雷斯加盟大巴黎首秀，就完成梅开二度助新东家逼和雷恩。（路透社）

值得注意的是，大巴黎上两届夺冠的核心班底基本完整保留，登贝莱（Dembele）和克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）领衔的锋线速度依旧令人胆寒，再加上哈基米（Hakimi）和努诺·门德斯（Nuno Mendes）这两名边后卫的支援，更是如虎添翼。

此外，由葡萄牙组织核心维蒂尼亚（Vitinha）领衔的中场三人组，即使面对身体素质远胜于己的对手，也能掌控比赛。一边实现财务健康，一边保留争冠骨架，恩里克麾下的大巴黎试图用这套全新模式，挑战欧冠三连冠这一史诗级目标。

联赛开局陷低谷

然而，大巴黎新赛季并没有进入最佳竞技状态，法甲连续三轮不胜（二和一负）后，仅积两分暂时排名第13，距离领头羊摩纳哥多达七分。

要知道，大巴黎过去两个赛季能顺利夺得欧冠冠军，与他们在法甲提早确立优势密不可分。如果本赛季大巴黎需拼尽全力争夺法甲冠军，肯定会影响到欧冠的表现。一旦体能不占优势，大巴黎在面对其他顶级豪门时，无疑将面临巨大挑战。

密集的赛程或许是大巴黎目前最大的隐忧。过去两个赛季，大巴黎共踢了121场正式比赛，球员还需兼顾世俱杯和世界杯，休息时间大幅缩减。如此密集的赛程，或许可以解释为什么大巴黎在新赛季初显得状态生疏。

尽管大巴黎的欧冠征程开局还算轻松，首战对手是斯洛伐克球队斯洛万布拉迪斯拉发，但接下来的比赛强度会迅速提升，球队将在10月客场挑战曼市（Manchester City），并在主场迎战巴塞罗那。

有利的是，大巴黎已经与恩里克续约至2030年，有助于稳定军心。这名西班牙教头扬言，这是他第一次在同一家球会效力四年，目前自己的工作动力甚至高于执教首年，有信心带队走出短暂低谷。