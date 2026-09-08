（名古屋综合电）距离爱知－名古屋亚运会开幕只剩不到两周，赛事门票销售情况持续受到关注。虽然一些比赛项目的门票已经在官方售票网站售罄，但像足球和棒球等在大型场馆举行的赛事仍有较多余票，组委会正展开最后冲刺，希望进一步提高门票销量。

据《共同社》报道，亚运组委会最初计划出售275万张门票，包括过后的亚残运会门票，但消息人士透露，截至8月下旬，只出售了70万至80万张门票。

根据组委会星期二（9月8日）公布的最新数据显示，截至星期一（7日），41个大项中有31个的门票销售率达到60%以上，其中17个大项以及开幕式门票销售率超过80%。

截至上星期四（3日），卡巴迪、藤球，以及部分女子排球赛事门票已在官方售票平台售罄；羽毛球等日本本土热门赛事门票近乎全部售出；日本国家队参赛的场次、各项目决赛门票则持续热销。

与之形成鲜明对比的是，需依托大型场馆举办的赛事如棒球、足球、钩球和板球售票压力较为明显，尤其是工作日场次及各项目预赛，上座率相对较低。与此同时，部分赛事场馆分布在爱知县以外，如何吸引观众跨区域观赛，成为组委会面临的一大难题。

爱知县知事大村秀章说：“我希望大家都能来观看这些争夺奖牌的国际大赛。我们将尽全力宣传和售票，直到比赛开始。”

他没有透露全部比赛项目的总门票销售率。

组委会于星期二开始加售19日在名古屋瑞穗公园田径场举行的开幕式门票。他们表示，在重新评估了赛事官员及其他人员的座位安排后，得以增加数千个座位。

赛事日期和时间调整不能退票引争议

本届亚运会赛事赛程多次调整，引发运动员与观众的不满。根据组委会8月19日发布的官方公告，包含女子100米栏决赛在内的约30个田径项目，比赛日期与开赛时间均作出调整，同时男子水球参赛队伍数量缩减一支，赛事变动幅度较大。

然而，按照亚运官方票务规则，仅赛事整体取消可办理退票退款，若因开赛时间和赛程调整等变更，门票不予退款和改签。

该条款在日本社交媒体引发广泛争议，日本前田径运动员中岛怜利对此批评称：“体育运动是组织者、运动员和观众共同创造的。不应由一方强行推行自己的规则和条例。”

本届亚运会将于9月19日正式开幕，共吸引45个国家和地区的1万5000余名运动员参赛，赛事入境高峰预计出现在开幕式前三四天。据日本《读卖新闻》报道，海外运动员已陆续抵达日本，其中约旦男篮和韩国帆船队已于星期天（6日）抵日备战。