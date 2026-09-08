（吉隆坡综合电）马来西亚代表团放眼在爱知—名古屋亚运会摘下6金、7银及20铜，整体目标与上届亚运会的成绩相若。

在星期二（9月8日）举行的亚运代表团授旗礼后，马国亚运会代表团团长拿督苏马里和亚洲残疾人运动会代表团团长陈志强，在国家体理会总监杰菲里的主持下，公布了马国在这两项运动会的奖牌目标。

据《星洲日报》报道，马国的亚运代表团由352名选手及185名教练和职员出征，参加30项运动的156个小项，其中男性运动员有202人（57.39%），女性运动员有150人（42.61%）。值得注意的是，代表团内共有110名21岁以下选手。

苏马里认为，这显示本届阵容除了争取成绩，也有不少具潜力的年轻选手取得参赛机会，对马国体育未来发展是正面信号。 他指出，马国在本届亚运会的目标是争取33枚奖牌，分别是6金、7银及20铜，与上届亚运会收获的6金8银18铜相近。

他解释，这个目标是在综合评估选手近期表现、最新赛事成绩以及主要对手实力后所定下。

“我们相信这是一个实际的目标。大家都知道，亚运会是一项竞争非常激烈的赛事，这不是东运会，挑战肯定更大。”

场地脚踏车名将阿兹祖将参赛

这些奖牌目标分布在13个大项，分别是场地脚踏车、羽毛球、射箭、跳水、壁球、藤球、钩球、田径、风帆、空手道、武术、电竞和射击。

苏马里透露，壁球、藤球、武术，以及场地脚踏车是被看好的争金项目之一，不过代表团仍期待其他项目能在比赛中带来额外惊喜，以超过原订六金的目标。

“如果看我们现在的目标，有七枚银牌和20枚铜牌，当中也可能有机会升上金牌。我们目前是根据选手最新表现及对手实力作出这个预测。如果有机会，希望可以取得额外的金牌，但首先最重要的是不要低于我们设定的整体目标。”

马国体理会总监杰菲里也确认，此前参赛资格存疑的场地脚踏车名将阿兹祖，将参加本届亚运会。“是的，他的名字在名单上，目前他正与国家队其他队员在布里斯班进行最后的集训。”

刚为马来西亚赢得共运会金牌的场地脚踏车名将阿兹祖，确认将参加亚运会。（路透社）

与此同时，马国代表团也宣布委任女子武术世界冠军陈昌敏担任代表团旗手，而男飞人阿基姆（Azeem Fahmi）则在授旗礼代表运动员宣誓。

亚残运会放眼6金10银18铜

马国亚残运会代表团团长陈志强则透露，他们在本届的奖牌目标是6金10银18铜，这也与上届赛会获得的7金15银17铜成绩相差不远。

马国的亚残运会代表团由73名选手和42名教练和职员组成的115名代表出征，参加18项运动中的10项。其中，硬地滚球、羽毛球、田径、游泳、脚车、乒乓球、力量举重和轮椅网球是马国寄望争牌的项目。

爱知－名古屋亚运会将从9月19日至10月4日举行；而亚残运会则从10月18日至24日举行。