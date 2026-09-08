（罗马法新电）意甲球队那波利（Napoli）星期二（9月8日）宣布，苏格兰中场麦克托米奈（McTominay）已成功接受心脏手术，以治疗轻微心脏问题，并将于两周后恢复训练。

这名苏格兰国脚在意甲次轮以1比2不敌科莫（Como）的下半场被换下，并在星期天（6日）对国际米兰（Inter Milan）的关键战役也缺席，引起外界揣测。那波利随后确认，他患上一种轻度良性心律失常，虽然病情并不严重，但仍需接受矫正手术治疗。

麦克托米奈本人也淡化了病情的严重性，并向球迷保证手术是一项主动采取的预防措施。在近期出席一场颁奖典礼时，他说：“我很好，这项手术是我和球队早就计划要做的。”

那波利在一份声明中表示：“周二上午，麦克托米奈在曼彻斯特斯派尔医院接受了消融手术。手术非常成功。麦克托米奈将休息两周后恢复训练。”

这意味着那波利将在缺少麦克托米奈的情况下，于星期四（10日）在欧冠主场迎战阿申纳（Arsenal），之后在国际比赛日前分别对阵博洛尼亚（Bologna）和菲奥伦蒂那（Fiorentina）。

那波利此前还表示，麦克托米奈将缺席苏格兰接下来的欧洲国家联赛比赛，对手分别是斯洛文尼亚（两场）、瑞士和北马其顿。

现年29岁的麦克托米奈自2024年从曼联（Manchester United）加盟那波利以来，一直是球队的关键球员，在82场比赛中攻入27球。不过，那波利本赛季开局三轮仅积三分，落后领头羊罗马六分，暂时排名意甲第12位。