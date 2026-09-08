新加坡乒乓球头号女单曾尖星期二（9月8日）以0比3不敌日本超级新星兼赛会头号种子张本美和，无缘晋级2026年世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛16强。

下来，她将在星期三（9日）从澳门返回日本与新加坡队会合，继续在当地备战即将揭幕的爱知—名古屋亚运会。

尽管是一场完败，但比赛中前两局曾尖都有机会，她在第二局更以10比9拿到一个局点，但最终功亏一篑。赛后在复盘比赛时，曾尖对《联合早报》说：“这场比赛没有去年多哈世锦赛与美和交手时那样处于下风，这是我这次做得好一点的地方。但打到后面相持球时总想着赶紧赢下来，还是自己心态有点着急。”

这是双方第三次交手，曾尖此前遭遇两连败，无论技术还是心理都处于劣势。但尽管本届比赛首轮就对阵张本美和，曾尖抱着的是一种积极的心态去面对。

她说：“自己特别投入，很珍惜亚运会前的最后一个比赛。在与顶尖选手比赛中不管输赢，都要打出一些东西再去好好总结，使自己在亚运会上能有更好的发挥。”

比赛开始后，曾尖很快进入状态与张本美和展开对攻，以4比2领先。随后被对手追平比分双方战至7平，最终以8比11失利。

张本美和（图）只有18岁但已经身经百战，在世界前二的中国名将孙颖莎和王曼昱没有参加这次比赛的情况下，被列为头号种子。（澳门冠军赛组委会提供）

易边再战，曾尖从0比3追成4比3反超，之后双方交替领先。但从7平后都是曾尖领先一分，直到10比9，不过当时手握发球权的她却浪费了一个局点，最后被张本美和以12比10逆转。决胜局，曾尖被头号种子完全打垮，后者将比赛带入自己节奏，她以3比11告负。

曾尖：接发球比去年交手时更好

与张本美和这种世界顶尖高手过招，心态是否起很大的作用？曾尖说：“我觉得应该是全方位的，包括技战术的丰富、心态的稳定和能力的厚度等，甚至技战术在场上的变化和运用，都是非常的关键，可能会影响到每一分的结果。”

去年在多哈世锦赛输给了张本美和后，曾尖说自己在接发球环节做得不够，对于这次是否有改进，她说：“今天接发球还不错，前三板上也没有那么下风。最终没能拿下一局，我觉得还是少了一口气，第三局节奏上有点咬不住，心气下来了。

“这场比赛有很多好的地方值得总结，值得继续保持。但也有一些不够完善的地方，要从平时的训练中去加强，包括后续能力和技术能力的提升。”

曾尖表现获对手和教练肯定

虽然3比0获胜，但张本美和并不认为打得很轻松，对手还是给自己制造了一些麻烦。她对《联合早报》说：“比起去年多哈世锦赛交手，我们都有成长。曾尖确实也很厉害，我只是在最后关键几分做得比她好一点，不然也可能是我以0比2落后。”

教练郝安林也对曾尖前两局的发挥给予肯定。他说：“前两局比分打得有点胶着，曾尖第二局落后下把比分追回来打到10比9时没把握住，从实力上讲美和确实比曾尖强，关键比分处理更果断。曾尖与高手打得还是不够多，通过这场比赛可以从技术上总结到一些东西，为接下来的亚运会做好准备。”

谈到亚运会，曾尖说：“这是我第二次亚运会之旅，参加女单、混双、女团三个项目的比赛。我想把自己全部的水平都发挥出来，不留遗憾。不管对手是谁，我都要全力以赴去拼。不光要做好自己，还要带领几位小队友打好团体比赛。”