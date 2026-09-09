伤愈登青年组世界第一 “可乐女孩”许渼荟携最强后盾亮剑亚运
剑道之上，剑影翻飞，击剑服被汗水浸透；剑道之下，是始终如一的凝视与守护。对于我国19岁重剑新星许渼荟而言，手中的剑是走向世界的武器，而站在她身后、身为教练的父亲许立杰，以及曾任击剑总会会长的母亲萧慧莉，则是她最坚实的后盾。
许渼荟在今年8月登上青年女子重剑世界第一的宝座，成为2019年我国花剑名将阿米塔之后的第二人。本次也将是许渼荟继杭州亚运会之后，第二次代表我国征战亚运赛场。
从“左右开弓”到“Coach Daddy” 藏在严苛训练里的父爱智慧
“她本来是右撇子，但我一开始就让她左右手轮流练剑”，许教练笑着透露了一个鲜为人知的小秘密。他这么做除了是为了让女儿身体均衡发育外，也暗藏了一名教练的深谋远虑——左手持剑在击剑运动中往往占据天然的角度优势。
然而，父女同时又是师徒，向来是竞技体育中最微妙的关系。
“在剑道上，必须公私分明。我规定上课训练时绝不能叫‘爸爸’。”但许渼荟还是古灵精怪地想出了一个折中称呼——“Coach Daddy（教练爸爸）”。
许教练回应道：“当教练时必须严厉，看到她进攻受阻、急得哭泣或气馁时，我必须刺激她、推她一把；但褪下教练服，我始终是爸爸，永远无条件地支持她、爱护她。”
重伤涅槃 韧带断裂后复出
许渼荟职业生涯中最严峻的考验，莫过于在2024年亚洲青年击剑锦标赛的首场比赛中，遭遇的前十字韧带撕裂重伤。
“当时我只是后撤一步，突然‘啪’的一声就倒地了。”原本计划参加六项赛事的她，在伤情初发时强忍剧痛打完首战并拼下一枚银牌，随后不得不退赛接受手术，面临长达近六个月的拄拐与康复期。
外界曾有怀疑的声音，但许渼荟凭借超乎常人的自律与毅力，养伤期间坚持坐在椅子上训练。在2025年复出后的第一场成年组国际比赛——2025年国际剑联重剑大奖赛女子个人赛多哈站，许渼荟一举闯入第二天的正赛（64强），刷新个人最佳纪录。
据记者实地体验观察，击剑远非表面看来那般轻盈优雅。穿上厚重的三层防护击剑服、戴上视线受限的面罩后，沉闷与压迫感随即袭来。短短几分钟的基础步伐与刺击对抗，手腕与大腿便已酸胀不堪。重剑项目从脖颈到脚尖皆是有效得分点，对手每一个细微的眼神与剑尖晃动，都迫使自己神经时刻高度紧绷。
“可乐女孩”的赛场反差萌与幕后英雄
在这段全家齐心的击剑旅程中，母亲萧慧莉扮演着不可或缺的“隐形英雄”。身为新加坡击剑界资深推动者（前年刚卸下担任11年的击剑总会会长一职），母亲在赛场外默默包揽了一切后勤与技术保障——从检查校准剑身、剑尖微调，到赛后无微不至的生活照料。
剑道外，许渼荟因为在漫长密集的海外赛事间歇，钟情于依靠可乐和巧克力棒快速补充能量，她甚至被外国对手打趣地唤作“可乐女孩”。
除了家庭的支持，国家队队友亦是她前行的动力。谈起亦师亦友的前辈、两届奥运重剑代表可丽雅，许渼荟满是敬重与感激。从中学时代撰写可丽雅的人物报告，到如今两人作为国家队主力在东南亚运动会实现女重团体三连冠、四连冠，同袍之谊让年轻的她在剑道上更加沉着。
放眼亚运：排名只是标签 亮剑才是初心
许渼荟在谈及即将打响的亚运征程时，展现出了超越年龄的从容。
“排名只是一个数字标签，它不会替你赢得下一场比赛。击剑教会我最重要的一课，就是为自己热爱的目标全力以赴，无论在剑道上，还是在未来的学业或职场中。”
褪去稚气，心志愈坚。带着“教练爸爸”的指引和母亲的守护，我国击剑新星许渼荟将握紧手中的重剑，在亚运的舞台上迎接属于她的绽放时刻。
新加坡击剑完整参赛名单：
男子重剑：司徒健同、李仁杰、阿兹法尔、潘绪哲
男子花剑：陈元康、晨阳、罗凯鸿、丘仰恩
女子重剑：许渼荟、可丽雅、陈逸恩、法利萨
女子花剑：阿米塔、黄颉歆、章可美、李亭仪
女子佩剑：王洁敏、林佳蒽、陈凯俐、席瓦
受访选手小档案：
名字：许渼荟
年龄：19岁
参加项目：女子重剑个人和团体赛
亚运会参赛次数：两次
亚运会最佳成绩：个人16强、团体八强