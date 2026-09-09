剑道之上，剑影翻飞，击剑服被汗水浸透；剑道之下，是始终如一的凝视与守护。对于我国19岁重剑新星许渼荟而言，手中的剑是走向世界的武器，而站在她身后、身为教练的父亲许立杰，以及曾任击剑总会会长的母亲萧慧莉，则是她最坚实的后盾。

许渼荟在今年8月登上青年女子重剑世界第一的宝座，成为2019年我国花剑名将阿米塔之后的第二人。本次也将是许渼荟继杭州亚运会之后，第二次代表我国征战亚运赛场。

从“左右开弓”到“Coach Daddy” 藏在严苛训练里的父爱智慧

“她本来是右撇子，但我一开始就让她左右手轮流练剑”，许教练笑着透露了一个鲜为人知的小秘密。他这么做除了是为了让女儿身体均衡发育外，也暗藏了一名教练的深谋远虑——左手持剑在击剑运动中往往占据天然的角度优势。

然而，父女同时又是师徒，向来是竞技体育中最微妙的关系。