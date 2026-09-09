（伦敦法新电）英格兰联赛杯第三圈于新加坡时间星期三（9月9日）凌晨打响，英超劲旅“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）客场以1比0险胜英冠球队米尔沃尔（Millwall），有惊无险闯入第四圈16强。

比赛在米尔沃尔的尼尔球场进行。战至尾声阶段，主队前锋阿尔孔特（Arconte）的攻门中柱弹出，让纽卡斯尔逃过一劫。大难不死的客队随即在第81分钟抓住机会，后卫霍尔（Hall）送出低平横传，中场威洛克（Willock）近距离射门打在对方防守球员身上折射入网，攻入全场唯一进球。

米尔沃尔在最后时刻派出年仅15岁的前锋安德森（Anderson），使他成为队史第二年轻出场球员，但最终无力回天。

纽卡斯尔在新主帅雅伊斯勒（Jaissle）接掌帅印后，各项赛事保持五场不败。雅伊斯勒是在8月埃迪·豪（Eddie Howe）卸任后接掌纽卡斯尔帅印，此役获胜也让球队继续保留近三年内第二度夺得联赛杯的希望。

伯恩茅斯大胜林肯 罗泽迎执教首胜

其他比赛方面，“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth）凭借苏格兰前锋克里斯蒂（Christie）上演的帽子戏法，在主场以4比0大胜英甲球队林肯市（Lincoln City），让新帅马尔科·罗泽（Marco Rose）斩获执教首胜。

克里斯蒂分别在第7分钟、第69分钟与第88分钟建功，完成个人职业生涯第二个帽子戏法；拉扬（Rayan）则在补时阶段锦上添花。罗泽早前接替今夏加盟利物浦（Liverpool）的伊拉奥拉（Iraola）执教，前三场比赛仅录得两平一负，如今终于迎来开门红。

水晶宫（Crystal Palace）则在主场以3比0淘汰英冠队伍米德尔斯伯勒（Middlesbrough）。前锋拉尔森（Larsen）在上、下半场各进一球，替补登场的日本国脚镰田大地随后挑射破网，锁定三球大胜。

“黑猫”桑德兰（Sunderland）在光明球场迎战同为英超球队的赫尔市（Hull City），凭借塔尔比（Talbi）在第71分钟挑射破门，以1比0击败对手晋级，并打破赫尔市本赛季各项赛事四场不败的金身。

第三圈其他赛事将陆续展开，切尔西（Chelsea）将在星期四（10日）凌晨主场迎战利兹（Leeds）；卫冕冠军曼市（Manchester City）、阿申纳（Arsenal）、曼联（Manchester United）和利物浦等豪门则将在下周登场。