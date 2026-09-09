（洛杉矶综合电）曾以巨额奖金与天价签约金撼动传统高尔夫球界、由沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）斥资数十亿美元打造的分离巡回赛——LIV高尔夫联赛，在失去中东金主支持后难以为继，已于新加坡时间星期三（9月9日）正式在美国申请破产保护。

法庭文件显示，这个机构目前拖欠包括多名顶尖球星在内的债权人巨额资金，单是前30大无担保债权人中就有多达14名现役及前球员，他们被拖欠款项总额超过4500万美元（约5690万新元）。

据新泽西州联邦破产法院的重组申请文件，LIV高球实体的估计总负债在5亿至10亿美元之间，债权人超过1000名，预估资产仅介于1亿至5亿美元。

在这份破产重组清册中，名列无担保债权人首名的是两届大满贯冠军得主拉姆（Rahm），LIV拖欠这名西班牙名将达750万美元。紧随其后的美国球星布莱森·德尚博（Bryson DeChambeau）被欠570万美元，前世界第一约翰逊（Johnson）被欠555万美元，澳大利亚好手卡梅伦·史密斯（Cameron Smith）与英格兰选手蒂雷尔·哈顿（Tyrrell Hatton）也分别有480万美元和340万美元未领到。即便今年初已选择重返美国职业巡回赛（PGA Tour）的五届大满贯得主布鲁克斯·科普卡（Brooks Koepka），目前仍有名列账上的170万美元未结款项。

知情人士透露，上述款项仅代表2026年第三季度的未付账款，尚未包含这批大牌球星原合同中未执行的高达数千万美元的剩余价值。

撤资后提前结束赛季 拟引入新资推“2.0版”

LIV自2021年底创立、2022年正式开赛以来，沙特主权基金在短短数年间砸入超过50亿美元，掀起高球界空前分裂与诉讼风波。然而，PIF在今年4月突然踩下刹车，宣布长期投入巨资已不符其发展战略，决定在赛季结束后停止注资。失去金主支撑的LIV因此陷入财务风暴，不仅大幅裁员，原定8月在印第安纳波利斯举行的高潮战——团队锦标赛也遭取消，整个2026赛季草草收场。

为了度过破产重组期，PIF提供约4960万美元的破产保护贷款（debtor in possession，简称DIP）。LIV同时宣布，已与英国投资机构BC Partners达成重组协议，希望在法院监督下重组债务，转型为以球员持股为导向的“LIV 2.0”，并放眼于2027年重新办赛。

LIV首席执行官奥尼尔（O’Neil）发表声明说：“重组程序为我们提供结构与时间，以促成一项里程碑式的交易，开启LIV高尔夫的新篇章——建立一个以球迷为核心、创新的球员持股模式，并成为全球高尔夫生态系统的一部分。”

根据初步构想，新版本计划将正赛参赛阵容扩大至75人，总奖金额度也将大幅压缩至低于美巡赛。

球员合约自动终止 前途未卜

随着破产保护程序的启动，现有效力LIV的球手原合约面临自动终结，球员有权自由选择是否加入重组后的“2.0版”，或是通过法律诉讼追讨欠薪。

本周将出战爱尔兰公开赛的拉姆，在被问及未来动向时态度谨慎。他说：“未来几个月会怎样？只能说很多事情正在发生，唯有时间能给出答案。我与旧LIV仍有合同且愿意履行，但一切仍待事态发展。”

尽管曾有传言指德尚博、约翰逊等人或考虑重返美巡赛，但美巡赛早前已明确表态，目前并无为LIV球员开辟重返通道的计划。随着昔日金元风暴骤然冷却，这批曾名噪一时的顶尖高球名将，未来赛场版图依然迷雾重重。