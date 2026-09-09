（波尔图综合电）哈兰德（Haaland）梅开二度，助曼市（Manchester City）在新加坡时间星期三（9月9日）凌晨的欧冠联赛首轮客场以2比0击败波尔图（Porto），取得开门红。

本场比赛，哈兰德在上半场连续三次攻门都面对波尔图门将迪奥戈·科斯塔（Diogo Costa）的精彩扑救，始终无法破门。不过易边后不久，这名挪威前锋终于取得了进球。虽然他这次的头球力量远不如此前一球，但由于科斯塔判断失误，皮球缓缓滚入球门底角。

这个进球没有让波尔图感到沮丧，反而激发了他们更强烈的进攻欲望，曼市则开始有所松懈。

曼市门将唐纳鲁马（Donnarumma）一度冲出禁区，放倒佩佩（Pepe）。不过，由于佩佩越位在先，主队原本可能获得的罚球也随之被判无效。

这并不是唐纳鲁马本仗唯一一次让曼市球迷捏一把冷汗。这名意大利门将试图解围时，威廉·戈麦斯（William Gomes）成功封堵他的球，皮球最终险些滚入自家球门，只差一点便帮助主队扳平比分。

哈兰德在今夏踢了一届精彩的世界杯，刚回到球队时接连哑火，在社区盾和首场英超联赛中都没有进球。不过，他很快就找回进球感觉，近三场比赛已攻入了五球，包括在本场比赛的两个进球。

他本仗的第二个进球来自于补时阶段，他在接应了队友阿伊特-努里（Ait-Nouri）的传中后破门，为曼市锁定胜局的同时，也彻底摧毁了波尔图的反扑希望。

哈兰德成曼市历史第三射脚

凭借这个进球，哈兰德以167个进球，成为了曼市队史第三射脚。这同时也是他在出场的59场欧冠赛中攻入的第59球，继续保持惊人的欧冠进球效率。

这名挪威国脚赛后受访时说：“我们承受着巨大的压力，必须在最高水平的舞台上交出表现，而今天我们做到了。

“这些是你必须赢下来的比赛，我们也取得了一个很好的赛季开局。

“在欧冠赛场，你必须赢球，否则压力很快就会接踵而来，而到时候什么事情都有可能发生。”

曼市新帅马雷斯卡（Maresca）本仗也让他们今夏以1亿欧元（约1亿4700万新元）从法甲球队里尔（Lille）引进的摩洛哥中场布阿迪（Bouaddi）第一次首发，而这名18岁小将也在上半场表现出色，帮助曼市踢出积极的进攻足球。