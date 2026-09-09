（纽约综合电）美国网球公开赛女单复赛上演惊心动魄的拉锯战，赛会两届卫冕冠军、白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）苦战三盘，在决胜盘落后的逆境下力挽狂澜，以7比6（7比1）、3比6、7比6（10比7）险胜捷克好手琳达·诺斯科娃（Linda Noskova），惊险挺进半决赛。

阿丽娜也凭这场胜利，连续第六年跻身美网四强，并将个人在这项赛事的连胜纪录扩大至18场。

现年21岁的温网冠军琳达展现出极强的冲击力，整场比赛轰出18记发球直接得分（Ace）与46个制胜球，不仅成为本届赛事首个从阿丽娜手中拿下盘分的球员，更在决胜盘第五局抓住世界第一出现两次双发失误的机会率先破发，一度建立起4比2的领先优势。

眼看将遭遇冷门，背水一战的阿丽娜在关键时刻稳住阵脚，随后连破带保扳成4比4平，将比赛逼入抢十，最终以一记极具魄力的二发直接得分锁定胜局。

阿丽娜赛后直言这是一场恶战：“我把自己逼到了极限，尤其是在第三盘。说实话，我一度以为比赛已经结束了，但正是这种心态反而让我放松下来，能够坚决出手。”

这场胜利是阿丽娜自今年3月迈阿密公开赛以来，首次击败世界排名前十的球员。阿丽娜半决赛的对手将是三号种子美国的杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。

2024年赛会亚军杰西卡在复赛的美国内战先失一盘的情况下展开反扑，以3比6、6比4、6比3逆转淘汰同胞埃玛·纳瓦罗（Emma Navarro），成功锁定四强席位。