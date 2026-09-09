创纪录暴雨侵袭名古屋 亚运会运动员紧急撤离住宿地点
创纪录暴雨袭击日本亚运会主办城市名古屋，数百名运动员一度从位于名古屋港花园码头一带的住宿地点紧急撤离。图为当地道路严重积水。 （路透社）
（东京法新电）日本亚运会主办城市名古屋遭遇创纪录暴雨，数百名亚运会运动员一度被要求撤离住宿地点。亚运会部分赛事星期四（9月10日）将率先展开，但我国未有任何运动员动身前往名古屋，所以不受影响。
据报道，一些比赛场馆也出现雨水渗漏的情况，而未来几天预计仍将持续降雨。
名古屋星期二（8日）一小时内降雨量达到约104毫米，创下当地纪录，促使市政府向部分地区发布疏散令。
科学家指出，人类活动导致的气候变化，正在增加日本及世界其他地区极端天气事件发生的频率和强度。
本届亚运会没有专门的运动员村，主办方改以邮轮、临时木制集装箱宿舍及酒店作为运动员的住宿地点。
名古屋港管理机构一名官员告诉法新社，位于名古屋港花园码头一带的临时木屋住宿区，有“数百名”运动员接获通知，须撤离至安全地点。
这名官员说，疏散令约两小时后解除，运动员随后返回住宿地点。
亚运会开幕礼下星期六（19日）举行，不过部分项目会提前展开，例如篮球。
据报道，数个比赛场馆内也出现雨水渗漏。名古屋市政府和亚运会组委会暂时无法确认暴雨造成的损失程度。
本届亚运会预计将有超过1万7000名运动员及官员参加，人数甚至超过奥运会。
地铁与巴士服务星期二一度暂停
名古屋的地铁和巴士服务一度在星期二暂停服务，日本气象厅也针对当地一条主要河流发布最高级别的洪水警报。
名古屋市政府在网站上发文提醒：“由于突发强降雨，严重雨灾的风险正在增加。
“请对低洼地区积水、河流水位上涨以及地下通道积水等情况保持高度警惕。”