（东京法新电）日本亚运会主办城市名古屋遭遇创纪录暴雨，数百名亚运会运动员一度被要求撤离住宿地点。亚运会部分赛事星期四（9月10日）将率先展开，但我国未有任何运动员动身前往名古屋，所以不受影响。

据报道，一些比赛场馆也出现雨水渗漏的情况，而未来几天预计仍将持续降雨。

名古屋星期二（8日）一小时内降雨量达到约104毫米，创下当地纪录，促使市政府向部分地区发布疏散令。

科学家指出，人类活动导致的气候变化，正在增加日本及世界其他地区极端天气事件发生的频率和强度。

据报道，位于名古屋港花园码头一带的临时木屋住宿区，有“数百名”运动员接获通知，须撤离至安全地点。（路透社）

本届亚运会没有专门的运动员村，主办方改以邮轮、临时木制集装箱宿舍及酒店作为运动员的住宿地点。

名古屋港管理机构一名官员告诉法新社，位于名古屋港花园码头一带的临时木屋住宿区，有“数百名”运动员接获通知，须撤离至安全地点。

这名官员说，疏散令约两小时后解除，运动员随后返回住宿地点。

亚运会开幕礼下星期六（19日）举行，不过部分项目会提前展开，例如篮球。

据报道，数个比赛场馆内也出现雨水渗漏。名古屋市政府和亚运会组委会暂时无法确认暴雨造成的损失程度。

本届亚运会预计将有超过1万7000名运动员及官员参加，人数甚至超过奥运会。

地铁与巴士服务星期二一度暂停

名古屋的地铁和巴士服务一度在星期二暂停服务，日本气象厅也针对当地一条主要河流发布最高级别的洪水警报。

名古屋市政府在网站上发文提醒：“由于突发强降雨，严重雨灾的风险正在增加。

“请对低洼地区积水、河流水位上涨以及地下通道积水等情况保持高度警惕。”