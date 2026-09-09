（布鲁日法新电）阿斯顿维拉（Aston Villa）在新加坡时间星期三（9月9日）凌晨的新赛季欧冠联赛首轮客场以3比2击败比利时球队布鲁日（Brugge），取得本赛季首场胜利。主帅埃梅里（Emery）说，球队“向前迈出了一大步”。

维拉在英超开季表现低迷，加上动荡的休赛期，多名上赛季赢得欧洲联赛冠军的功臣相继离队，进一步打击球队士气。

维拉前三场联赛不胜且颗粒无收

维拉至今三场联赛未尝一胜，并且颗粒无收，但本仗转战欧洲赛场反而取得突破，不仅尝到胜利的滋味，还攻入三个进球。

队长麦金（McGinn）第11分钟为维拉取得领先，这也是球队本赛季的首个进球。

布鲁日的维克托森（Vetlesen）八分钟后迅速扳平比分，但布恩迪亚（Buendia）第22分钟再次为客队取得领先。半场结束前，前切尔西（Chelsea）球员杰克逊（Jackson）攻入加盟维拉后的首个进球，将领先优势扩大至3比1。

易边再战，特雷索尔迪（Tresoldi）主罚罚球命中，让比赛重新陷入紧张局面，但维拉最终顶住压力，守住胜果。

这场胜利让埃梅里终于可以松一口气，他说：“我们今天向前迈出了一步，这对我们的信心和稳定性非常、非常重要。

“我们有很多机会进一步扩大领先优势。当我们以2比0领先时，信心非常强；但布鲁日进球后，我们的信心不如上半场那么强。不过，我们最终踢得很好，按照赛前的计划控制住比赛。”

埃梅里承认，布鲁日在比赛末段大举进攻争取扳平时，维拉也经历了一番苦战。

在紧张刺激的最后阶段，特雷索尔迪的一脚射门击中门柱，随后他的头球又被维拉新签的日本门将铃木彩艳扑出。

埃梅里说：“在欧洲客场比赛非常困难。他们在球迷的支持下不断施压，现场气氛非常热烈，他们也非常渴望取胜。”

维拉上赛季赢得欧洲联赛冠军，终结长达30年的冠军荒。不过，那支在伊斯坦布尔击败德甲球队弗赖堡（Freiburg）、创造历史的球队，仅仅数个月后便经历大规模重组。

麦金赛后大赞这支“全新的”维拉展现出的顽强斗志。他也凭借12个欧洲赛事进球，成为维拉队史欧洲赛事进球最多的球员。