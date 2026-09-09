首次受邀参加2026特殊奥林匹克东亚区保龄球赛，新加坡六名健儿在香港交出亮丽成绩单，一举横扫五金二银二铜，展现不凡的顽强斗志与团队精神。

本届赛事于9月4日至9日在香港举行，吸引来自亚太八个国家与地区的代表队角逐。新加坡特奥会派出由名誉助理财政陈淑铃领军的九人代表团出征，六名患有轻度智力障碍及自闭症的选手出战个人、双人及混合团体赛。

女队方面，罗兹塔（15岁）与祝祖茵（17岁）表现抢眼。罗兹塔在女子个人赛（FS01组）以389瓶分拿下金牌，随后与祝祖茵搭档出战女子双人赛，两人合力打出790瓶分，与德国组合并列第一，为我国再添一金。

祝祖茵虽在女子个人赛（FS05组）以375分屈居第四，但在混合团体赛中迅速调整状态，与罗兹塔携手两名男队友赖俊玮（20岁）与埃尔汗（16岁）打出2037瓶分，仅落后东道主香港队23分，为新加坡摘下一枚银牌。

赖俊玮（图）在男子单人赛（MS04组）以541分夺冠，远超第二名香港选手。（香港特奥会提供）

男子选手的发挥同样强势。赖俊玮在男子个人赛（MS04组）以541瓶分夺冠，远超第二名香港选手的454分。同组的埃尔汗则以423瓶分收获一枚铜牌。两人随后在男子双人赛联手出战，以1117瓶分摘得银牌，不敌马来西亚队（1223瓶分）。

另外两名患有自闭症的男选手翁靖桁（23岁）与沈俊毅（19岁）在各自的个人项目中双双夺冠。翁靖桁在MS08组以579瓶分夺金，沈俊毅在MS05组以559瓶分折桂。两人随后在男子双人赛（MD04组）携手斩获1071瓶分，为我国再添一枚铜牌。

随队教练许友明对队员的表现赞不绝口，坦言五金二银二铜的战绩远超预期：“这不仅是一次奖牌丰收，更让我动容的是队员们在球道上展现的勇气、毅力与团队精神。看着他们的技术与自信的成长，并让一路相伴的家人感到骄傲，这是执教生涯中最有意义的经历。”

代表团团长陈淑铃也肯定选手们的自律与拼劲，指出大家在比赛中互相扶持、愈战愈勇，充分展现特奥精神。

载誉而归的新加坡特奥代表团定于星期三（9月9日）搭乘新航SQ893航班返抵樟宜机场第三搭客大厦，接受家属与支持者的接机与祝贺，预计落地时间为晚上8时。