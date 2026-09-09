（利物浦法新电）麦卡利斯特（Mac Allister）星期二（9月8日）公开表达了未能获得利物浦（Liverpool）续约合同的失落与沮丧。

与他同在球队效力的中场搭档索博斯洛伊（Szoboszlai）和格拉文贝赫（Gravenberch），在近几个月内均获得了球队开出的高薪续约合同。现年27岁的阿根廷国脚麦卡利斯特与利物浦的现有合同将于2028年到期，他透露自己在刚刚过去的夏窗本有离队选项，但他强调自己依然全心全意效力于红军。

麦卡利斯特在欧冠主场迎战体育马德里（Atletico Madrid）的赛前记者会上说：“今夏确实有离队的选项，我想大家都知道，我收到了俱乐部目前无法向我提供新合同的消息，这当然让我感到非常、非常难过。”

这名27岁的中场补充说：“我觉得每天在训练和比赛中，我都为这支球队付出了100%的努力。当然，和所有人一样，我会有发挥极佳的比赛，也会有发挥欠佳的时候，但我始终拼尽全力。看到多米尼克（索博斯洛伊）和赖恩（格拉文贝赫）续约，我真的很为他们高兴，因为他们受之无愧，但与此同时，没能拿到新合同也让我感到有些难过。”

不过，麦卡利斯特坚称不会将这种失望情绪带到赛场上。“当然，时间还有很多，球迷们不需要担心，因为在我留在这里的最后一天前，我都将付出100%的努力。我们看看未来会发生什么。但此时此刻，我在正确的俱乐部，也有正确的姿态为俱乐部奉献所有。”

阵容失血与新帅挑战

近年来，利物浦因未能达成续约协议，已导致多名核心球员以自由身离队，亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）和科纳特（Konate）双双加盟皇家马德里（Real Madrid），罗伯逊（Robertson）转投托特纳姆（Tottenham），而萨拉赫（Salah）也在上赛季结束后和利物浦达成协议提前解约后自由离队。

在未能签下萨拉赫直接替代者的情况下，利物浦新帅伊拉奥拉（Iraola）接手后的工作显得更为艰巨。不过，在经历了开局连平纽卡斯尔（Newcastle）与诺丁汉森林（Nottingham Forest）的平淡表现后，伊拉奥拉在上一轮客场2比0击败伊普斯维奇（Ipswich）的英超联赛中拿到了执教红军的首胜。

这名此前曾执教巴列卡诺（Vallecano）和伯恩茅斯（Bournemouth）的主教练，此前从未在欧冠赛场有执教经历。他认为，体马的到访将是对球队赛季初状态的一次绝佳检验。

伊拉奥拉说：“对我而言，这显然是一个特别的夜晚；每个人都在谈论安菲尔德的欧冠之夜。七八年前当我开启执教生涯时，很难想象自己能站到现在这个位置，我希望能享受其中。

“这是一份巨大的责任，也是一次严峻的挑战，但能站在那个教练席上，我深感荣幸。这对整支球队来说是一次重大考验，也会展示出目前球队所处的真实水平。”