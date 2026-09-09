（科莫综合电） 近年大力崛起的意甲球队科莫（Como）本周将上演队史的欧冠赛首秀。由于主场门票供不应求，包括球会主席苏瓦索（Suwarso）在内的多名高管人员已决定让出门票，以便让球队的老球迷能够亲临现场见证历史。

在阿申纳（Arsenal）、切尔西（Chelsea）及巴塞罗那（Barcelona）前中场球星法夫雷加斯（Fabregas）的执教下，科莫上赛季勇夺意甲第四名，在他们长达119年的队史中首次闯入欧洲顶级球会赛事。他们将于新加坡时间星期五（9月11日）凌晨，在主场迎战德国的莱比锡（Leipzig）。

然而，这场历史性欧洲首秀的门票需求远远超出球场的承载能力。科莫坐落于科莫湖畔的朱塞佩·西尼加利亚球场（Stadio Giuseppe Sinigaglia）原本仅可容纳约1万2000名观众，而由于欧洲足联的电视转播与运营要求，本场比赛的可用座位数量又进一步减少1000个。

在门票瞬间售罄后，印度尼西亚富豪苏瓦索在社媒Instagram上宣布，他与其他球会高管将放弃本场比赛的座位。

苏瓦索贴文说：“随着球场容量减少以及门票数量有限，很遗憾我们无法满足所有想来到现场的球迷。

“不过，我和部分球会高管决定放弃本场比赛的座位。我们希望将这些座位分配给陪伴球队最久的支持者——那些出生于1950年或更早、陪同科莫走过各个级别联赛与不同时代的忠实老球迷。

“能为他们让出座位，我们深感荣幸。”

克服破产危机站上欧冠赛场

科莫近年的崛起令人惊叹，他们从低级别联赛一步步攀升至欧洲顶级赛场。这支来自伦巴第大区的球队在过去20年里曾经历过两次破产，但在近六个赛季内完成三次升级后，他们终于在2024年打破长达21年的等待重返意甲。

回到意甲的首个赛季，科莫最终排名第10；紧接着在上赛季，西班牙前国脚法夫雷加斯率队杀入积分榜前四，一举锁定欧冠席位。

在首轮对阵莱比锡后，科莫还将陆续迎战飞燕诺（Feyenoord）、曼联（Manchester United）、朗斯（Lens）、AEK雅典（AEK Athens）、贝蒂斯（Real Betis）、巴黎圣日耳曼（Paris St-Germain）和巴塞罗那。