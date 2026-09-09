（纽约综合电）美国网球公开赛男单八强爆出大冷门。赛会第八号种子、东道主好手谢尔顿（Shelton）在男单八强压轴战中历经4小时28分钟的五盘鏖战，击败上届冠军、次号种子西班牙的阿尔卡拉斯（Alcaraz），顺利晋级。谢尔顿半决赛的对手是击败米切尔森（Michelsen）的蒂亚福（Tiafoe）。

因右腕伤势休战四个多月的阿尔卡拉斯，此役虽先拔头筹拿下首盘抢七，并顽强将比赛拖入决胜盘，但谢尔顿凭借凶悍的发球与进攻牢牢占据主动，最终以总比分6比7（5）、6比1、6比3、1比6、7比6（7）锁定胜局，将七届大满贯得主挡在四强门外。

蒂亚福落后两盘大逆转米切尔森

旷日持久的拉锯赛在星期三的男单赛场上接连上演。早些时候结束的另一场耗时4小时39分钟的拉锯战中，赛会第11号种子蒂亚福在先丢两盘的绝境下连扳三城，以5比7、3比6、7比5、6比3、7比6（6）险胜22岁新秀米切尔森，五年来第三度晋级美网半决赛。

世界排名第46位的米切尔森此前未失一盘，职业生涯首次闯进大满贯八强，第三盘更一度以5比4领先进入发球胜赛局。蒂亚福把握住对手连续双发失误的机会死里逃生，随后逐步扭转战局。赛后，蒂亚福动情地称赞了落泪的对手：“他今天本来完全应该赢下这场比赛，他展现出了极高水平。”

美网男单半决赛的第一场比赛，新加坡时间星期四（10日）凌晨2时开始。