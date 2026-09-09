（巴黎路透社）《法国足球》星期二（9月8日）公布2026年男子金球奖30人候选名单，刚宣布从阿根廷国家队退役的梅西（Messi）第17次入选，他昔日的最强劲敌“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）落选。在美加墨世界杯上一战成名的佛得角门将沃齐尼亚（Vozinha）则获提名象征最佳门将的雅辛奖。

其他入选的著名球星包括英格兰队长凯恩（Kane）、挪威锋霸哈兰德（Haaland）、本届世界杯金靴奖得主姆巴佩（Mbappe）、西班牙新星亚马尔（Yamal）和英格兰的皇家马德里（Real Madrid）球星贝林厄姆（Bellingham）等。

梅西（左）和凯恩再次获提名金球奖。前者曾八次得奖，后者虽没得过奖，但他上赛季在拜仁的表现极为抢眼，今年的得奖呼声相当高。（路透社）

凯恩上赛季效力德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和英格兰队期间表现令人惊艳，共出战65场，攻入73球。他帮助拜仁赢得德甲、德国杯和德国超级杯三冠，同时率领英格兰闯入世界杯半决赛。

哈兰德代表曼市和挪威队出战64场，攻入58球。八度夺得金球奖的梅西则代表迈阿密国际和阿根廷出战49场，贡献75个进球和助攻，并帮助阿根廷杀入世界杯决赛。

在这30名金球奖候选人名单中，有多达10名球员效力于法甲冠军巴黎圣日耳曼（PSG），包括刚加入球队，在世界杯决赛中为西班牙攻入制胜球的费兰·托雷斯（Ferran Torres）。

值得一提的还有，亚马尔和另一名西班牙小将库巴西（Cubarsi）除了入选金球奖30人名单之外，也被提名最佳新秀。

亚马尔是上两届最佳新秀得主，但在刚过去的世界杯赛中，库巴西却力压他夺得赛会最佳年轻球员奖。

沃齐尼亚则获提名角逐颁发给年度最佳门将的雅辛奖。他在世界杯上的出色表现让他跻身10人候选名单。他的竞争对手有西班牙的世界杯冠军门将西蒙（Simon）和阿根廷门将马丁内斯（Martinez）等。

第70届金球奖颁奖典礼将于10月26日在伦敦举行，这也是金球奖首次在英国首都举办。