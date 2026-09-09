（新加坡讯）本周末掀开序幕的新加坡超级足球联赛迈入第30周年，新加坡足总宣布，新超联赛新赛季将推出高达100万元的总奖金池，这比上赛季激增了67%。

在2026／27赛季，新超联赛的总奖金将从上赛季的60万元增加到100万元，增幅近七成。其中，冠军球队的现金奖励将从本来的20万元增加25%，达到25万元；而排名第二至第六位球队的奖金涨幅更是高达53%至120%。其中，获得季军的球队受惠最大，他们的奖金从原本的10万元大幅提升至22万元。

调整后奖金结构为球会创造更大激励机制

调整后的奖金结构旨在为球会创造更大的激励机制，促使它们在整个赛季中争夺更好的名次，而非仅仅将焦点局限于冠军之争。通过全面提升积分榜各名次的回报，新超联赛旨在鼓励各队保持高质量且稳定的竞技表现，增强整体联赛的竞争性，让各球会拥有更多拼搏目标，也让球迷在赛季推进的过程中迎来更多看点。

（Lianhe Zaobao）

新加坡足总秘书长巴德里·根特（Badri Ghent）说：“随着新超联赛迈入第30年，我们希望树立更高的联赛标准。今天公布的改革旨在让整个积分榜的竞争更具意义，奖励优异表现，并在赛场内外提高水平。这些都是我们长期巩固联赛、为新联赛未来几年持续增长奠定基础的重要步骤。”

此外，新超联赛与索尼（Sony）集团旗下的鹰眼创新公司（Hawk-Eye Innovations）达成合作，为八支新超联赛球队以及所有新超联赛比赛提供更全面的视频助理裁判（VAR）技术支持。升级后的VAR配置将包含专用门线摄像机以及虚拟越位线技术等，和英超、意甲、国际足联等单位使用同样的科技。

2026／27赛季新超联赛在星期五（9月11日）正式开打，首轮揭幕战将由淡滨尼流浪（Tampines Rovers）在淡滨尼天地（Our Tampines Hub）主场迎战马里士他卡沙（Balestier Khalsa）。