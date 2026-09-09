德国削球高手韩莹星期三（9月9日）以3比2逆转淘汰赛会二号种子中国新星蒯曼，晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛女单16强。埃及一姐蒂娜·梅谢芙爆冷以3比1战胜三号种子中国名将王艺迪，同样拿下女单16强席位。美国一哥卡纳克·贾哈则以3比2艰难击败中国21岁小将黄友政，跻身男单次轮。

43岁对22岁，世界第17对第4，这是韩莹与蒯曼的年龄和排名的数据对比。但就是在这样一场老少之战中，却是老将在先丢一局的情况下笑到了最后。

首局比赛，韩莹以6比11告负。次局打到关键分时她叫了暂停，回来后以11比8、11比3连赢两局。但蒯曼毕竟是高手，以12比10再度将局分扳平。不过，决胜局韩莹完全掌握了主动，11比6，结束了双方对女单16强席位的争夺。而随着蒯曼的出局，第二个比赛日共有三名中国球员止步男女单打首轮比赛。

赛后，韩莹对《联合早报》说：“蒯曼的实力在我之上，首局一上来没能适应她的节奏很快就丢掉了。经过调整，后面几局自己发挥不错。应该说，相比之下，我没有什么压力和包袱，就是抱着当练球的心态去打，而蒯曼打得有点紧张。”

作为非洲一姐，蒂娜称自己当前的目标是不断进步提高水平。（澳门冠军赛组委会提供）

世界第35淘汰世界第5，同样让蒂娜坦言没有想到。她对《联合早报》说：“我在赛前准备这场比赛时，制定了一个针对王艺迪的可行计划，但我知道她是世界前五球员，实施起来会很困难。能获胜，对我来说绝对是一个巨大惊喜。”

这是双方的首次交手，无论从技战术还是世界排名上，王艺迪都占有绝对优势。但从比赛开始，蒂娜就掌控了局势，最终以11比7、11比7、9比11、11比7胜出。谈到赢球原因，蒂娜归于首次交手王艺迪对自己不了解。她说：“开始时她对我的打法不太熟悉，到后期她适应后状态逐渐提升，对我来说就非常困难。”

32岁的蒂娜是如何保持惊人的竞技状态，去与高手竞争？她说：“因为我常在WTT赛事中与高手对决，这让我能更好地了解她们并有勇气去对抗。我尽力像中国球员那样去训练，因为她们是世界上最优秀的，我也尝试在中国训练。”

作为非洲一姐，蒂娜说自己当前的目标是不断进步提高水平。她说：“我每次比赛都试图比上一次做得更好，尤其是当我和对手在实力和比分上很接近但最终却输掉比赛后，我就会去反思和总结，从错误中汲取教训，积累经验。”

蒂娜感谢中国教练协助

值得一提的是，蒂娜在获胜后特意感谢曾带过自己10年的中国教练张朝灵。她说：“我们共事了10年，他教会了我很多关于高水平的知识，是帮助我大幅度提高水平的主要原因之一。尽管他早已回到了中国，但我非常感谢他的帮助。”​

26岁的贾哈（图）勇挫中国小将黄友政。（澳门冠军赛组委会提供）

26岁的贾哈男单世界排名第26，但在与第60的黄友政交手中，他将自己放在冲击者的位置上，以11比7、11比9、7比11、9比11、11比6取得了胜利。

赛后总结比赛时，贾哈对《联合早报》说：“黄友政是一名很出色的球员，他还很年轻，但已是中国国家队一员了，而且过去也在一些重要比赛中取得过好成绩。应该说，这场比赛我们打得很好，相持上是五五开，主要是在接发球上。第三、第四局对手做了调整，让我吃了一些苦头连丢两局。决胜局我做得更好，对手打得不舒服，这是胜负的关键。另外，我努力让自己的心态更加积极起来。”

最近两年，贾哈的进步有目共睹，当问他平时是如何训练来加强和提升自己能力时，他对《联合早报》说：“我为自己感到骄傲，年复一年的努力使我一直在进步。其实我是一个非常享受有专门时间去训练的运动员，但当我要连续参加比赛时，训练对我来说是一件比较困难的事情，这让我在比赛时会很吃力。但现在日程非常满，我不光参加WTT的比赛，还参加德国联赛，很难找到专门的时间去训练。所以我现在就尽量去聪明地安排自己的日程，平衡训练和比赛。”

说到德国联赛，贾哈透露自己现在居住在德国，与中国的奥运冠军樊振东在同一家俱乐部效力。他说：“樊振东是我最喜欢的运动员，我们在一起训练两个多星期了，他不光球打得好，人更好。能与他成为队友我很幸运，也很有趣。”

谈到未来，贾哈说：“我日常的目标是提高水平和世界排名，最终梦想是在奥运会、世界杯或是世锦赛上赢得奖牌，为自己职业生涯留下值得回忆的东西。”