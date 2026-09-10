经历美国公开赛和美国大师赛等大赛的洗礼后，我国高尔夫球男将戴平原宏即将迎来生涯另一项重要赛事——亚运会。

这名24岁的新加坡高尔夫球员接受《联合早报》专访时说：“能够参加亚运会，我感到非常荣幸，也很兴奋，因为我们将有机会和亚洲最优秀的高尔夫球员竞争。能够代表新加坡出赛，一直都是一种荣誉。”

对戴平原宏而言，这次亚运会还有一层特别的意义。戴平原宏的父亲戴敏峯是新加坡人，母亲平原由纪子是日本人。他出生于香港，但从2岁起在新加坡生活，随后与父亲移居上海三年，12岁时前往美国求学。

戴平原宏（右起）从小跟随母亲平原由纪子和父亲戴敏峯在海外生活。（取自戴平原宏Instagram）

本届亚运会恰好在日本举行，虽然戴平原宏不会说日语，但他一直对日本有着浓厚感情。“我很喜欢日本。日本可能是我最喜欢去的地方，每次去那里都很开心，也可以吃很多好吃的东西。我很期待去名古屋。”

对于平原由纪子而言，看着儿子在自己的故乡参加亚运会，同样是一件特别的事。“我为他感到非常开心，也为我的父母感到开心。他很喜欢日本，也尊重日本文化。我的日本朋友们也都很期待。”

戴平原宏的外祖父母目前分别是93岁和87岁，平原由纪子说，两位老人的健康状况仍是一个顾虑，因此能否到现场还未确定。但如果真的能够在日本看到戴平原宏代表新加坡参加亚运会，这无疑会成为一家人非常珍贵的回忆。

大赛经验成为底气

戴平原宏四五岁时第一次接触高尔夫，当时父母带他到练习场练球，他也拿起球杆尝试。年幼的他很快喜欢上击出好球的感觉，这项童年兴趣最终成为他的人生道路。

尽管12岁起便前往美国接受高尔夫训练，但戴平原宏并没有忘记履行自己作为新加坡公民的责任。他在18岁生日前一个月申请提前履行国民服役，之后才进入美国的佐治亚理工学院攻读金融学位，并在课余期间加入学校的高尔夫球队。

戴平原宏（中）在父母的见证下完成国民服役。（取自戴平原宏Instagram）

2024年，他成为首名赢得美国国家大学体育协会（NCAA）全国高尔夫球锦标赛冠军的新加坡球员。这项历史性的胜利，也为他带来参加美国公开赛和美国大师赛的机会。

虽然两项大满贯赛事他最终都未能晋级，但这样的经历对年轻球员而言弥足珍贵。他回忆道：“那是非常难忘的经历，能够和世界上一些最优秀的球员一起打球。我希望有一天能够再次回到那里。”

在参加过这些大赛后，戴平原宏也更加清楚自己还需要在哪些方面提升，这些经验如今也将成为他参加亚运会的另一份底气。

不只为奖牌而来

这是戴平原宏第一次参加亚运会，但他并不是第一次代表新加坡参加综合运动会。

2019年东南亚运动会，他曾与詹耀淳和廖广益一路闯进决赛，最终获得银牌。那也是新加坡男队近年的最后一抹高光，此后球队在国际赛场上始终与领奖台有一段距离。如今多年过去，三人都已经成长，也走上更成熟的高尔夫道路。

新加坡高尔夫球选手刘玮峻（左起）、廖广益、戴平原宏和詹耀淳在第30届东运会中，取得男团银牌。（档案照片）

这一次，他们将在亚运会再次代表新加坡并肩作战。除了与队友重聚外，戴平原宏也希望从他们身上学习更多职业高尔夫的经验。“我希望能够学习他们如何为职业高尔夫的要求做好准备，也很期待和他们一起相处。”

新加坡队上一届亚运会男队排名第五，如今来到爱知—名古屋，全队自然希望冲击队史首枚亚运高尔夫球奖牌。不过，相比于给自己设下明确的名次目标，戴平原宏更在意比赛过程中能否做好自己。

他说：“如果我能够在每一杆球前都完全投入，并坚定地执行自己想打出的那一杆，我就会感到满意。我希望我们都能发挥出色，并和亚洲最优秀的球员竞争。”

这也是他从过去几年的大赛经历中逐渐建立起来的心态。

视亚运为生涯新起点

戴平原宏今年6月从佐治亚理工学院毕业，并正式准备从业余球员转向职业高尔夫。

8月27日，新加坡高尔夫球总会公布2026至2027赛季国家队名单，他入选11人职业队。这也让亚运会成为他人生一个特殊的转折点。他说：“我觉得现在正是开始职业生涯的好时机。我已经大学毕业，也完成了学业。”

随着年龄增长，戴平原宏逐渐学会处理比赛压力，也变得更加成熟。平原由纪子认为，这种成长可能比任何一场胜利都重要。“我希望他继续挑战自我，同时保持积极的态度。我们关注的是过程，而不是结果。”

在亚运会结束后，他还将继续参加职业资格赛，争取2027赛季更高级别巡回赛的参赛资格。未来，他希望能够参加大型职业巡回赛，并最终站上美巡赛和大满贯的舞台。

新加坡高尔夫球队完整参赛名单：

男队：詹耀淳、廖广益、戴平原宏

女队：陈暄尹、陈纭萱、陈星彤

受访选手小档案：