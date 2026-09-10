（伦敦法新电） 切尔西在新加坡时间星期四（9月10日）凌晨的联赛杯以6比3大胜利兹（Leeds）、延续新赛季极其猛烈的进球火力后，英格兰球星罗杰斯（Rogers）说，主帅阿隆索（Alonso）已将蓝军塑造成一支“让人兴奋”的劲旅。

自今夏休赛期接掌斯坦福桥球场教鞭以来，这名西班牙名帅率队掀起一波惊人的进球狂潮，在联赛杯第三轮大胜利兹的比赛也不例外。

阿隆索在场边目睹切尔西先落后于穆哈雷莫维奇（Muharemovic，第23分钟）与阿伦森（Aaronson，第48分钟）的进球，随后帕尔默（Palmer）在第53分钟和第55分钟展现出敏锐的门前嗅觉梅开二度，帮助切尔西扳平比分。

此后内托（Neto）第60分钟帮助蓝军反超比分，维尔贝克（Welbeck）五分钟后将比分改写为4比2。尽管卡尔弗特—卢因（Calvert-Lewin）在第75分钟为利兹联扳回一城，但巴尔科（Barco）和维尔贝克终场前再次破门，确保切尔西以一场酣畅淋漓的大胜挺进联赛杯第四轮。

在阿隆索执教的前五场各项赛事比赛中，切尔西已经狂轰16球并取得四场胜利，充分展现球队的进攻天赋。

罗杰斯替补登场送三助攻 赞阿隆索战术

本场比赛，帕尔默、内托，以及今夏从阿斯顿维拉（Aston Villa）加盟的罗杰斯均在半场休息后替补登场，并迅速在客队防线制造巨大混乱。其中罗杰斯成为比赛爆发的催化剂，一人送出三次助攻。这名英格兰中场赛后称赞阿隆索的战术影响。

罗杰斯受访时说：“与这里如此高水平的球员一起踢球真的非常享受。我很享受我的足球，努力享受自由，展现出我的实力，带着微笑并自由自在地比赛。目前一切都在朝好的方向发展，这太棒了。在这样一支球队里踢球真的非常快乐。”

作为罗杰斯自曼市（Manchester City）青训营时期起的好友，帕尔默在上赛季经历低迷后，在阿隆索麾下重获新生。帕尔默说：“我很享受现在的状态。对我们所有的进攻球员来说，情况大不相同了。我认为我们还有提升的空间，但我们正在不断取得好结果，这才是最关键的。”

谈及帕尔默与罗杰斯在场内外的默契，阿隆索说：“毫无疑问，这非常重要。他们之间拥有极佳的默契，非常享受送出助攻，这对全队至关重要。”

这名曾执教皇家马德里（Real Madrid）与莱沃库森（Leverkusen）的名帅也坦言，在本赛季首个可能带来冠军奖杯的杯赛中轮换九名首发球员确实冒了风险。

阿隆索说：“是的，首发阵容变动很大，确实存在风险。上半场并没有按照我们的预期发展，所以我们必须在半场做出改变。我对上半场的表现承担责任。换上场的球员知道自己没有首发，但他们随时准备做出贡献。我对最终的结果和球队的反应感到满意。”