（巴塞罗那综合社）凭借拉菲尼亚（Raphinha）的梅开二度和亚马尔（Yamal）的一射二传，巴塞罗那（Barcelona）在星期四（9月10日）凌晨的欧冠联赛主场以5比1击退飞燕诺（Feyenoord），以完美姿态开启新赛季征程。

开场仅三分钟，拉菲尼亚便接到亚马尔的传球杀入禁区，他晃开防守球员后冷静推射入网，助巴塞以1比0取得梦幻开局。第22分钟，巴塞新援阿德耶米（Adeyemi）在大禁区前沿，轰出一记角度刁钻的世界波，将领先优势扩大到两球。

拉菲尼亚（左二）晃倒两名守将后，为巴塞罗那闪击破门。（路透社）

易边再战，佩德里（Pedri）第57分钟送出手术刀直塞，拉菲尼亚左路低射远角破门，助巴塞以3比0遥遥领先。飞燕诺的费里（Ferri）曾两度攻破巴塞龙门，但进球均因越位被取消，无缘缩小比分差距。

巴塞第78分钟赢得一个前场定位球的机会，只有19岁58天的亚马尔直接起脚轰门，将领先优势进一步扩大到4比0。他也因此超越皇家马德里（Real Madrid）球星居莱尔（Guler），成为欧冠历史上直接自由球破门最年轻的西甲球员。

巴塞前锋亚马尔（右一）主射的自由球穿透人墙，钻入飞燕诺的网窝。（法新社）

尽管斯特恩（Steijn）第82分钟为飞燕诺攻入挽回颜面的一球，但替补出场的巴塞新援热苏斯（Jesus）接亚马尔传中，以一记轻巧的头球攻入今夏从阿申纳（Arsenal）加盟以来的处子球，助西甲豪门以5比1取得一场酣畅淋漓的胜利。

巴塞五连胜如日冲天

巴塞上一次夺得欧冠冠军是在2015年，本赛季各项赛事已取得五战全胜的佳绩，其中四场比赛都攻入五球，近67年首次赛季前五场比赛攻进超过20球。

主帅弗里克（Flick）赛后说：“前五场比赛我们表现得非常出色，球队进了很多球，但最重要的是我们像一个团队那样在踢球。我们掌控了比赛，占据主导地位，看到这一切感觉太棒了。这就是我们的风格，也是我们想要踢出的足球。”

在出售莱万多夫斯基（Lewandowski）和费兰·托雷斯（Ferran Torres）后，新赛季改踢中锋的巴塞队长拉菲尼亚迅速适应这一新角色，在近五场比赛中狂轰八球。

他说：“在主场球迷面前比赛，我们总是需要展现出完美、或者近乎完美的足球，有了球迷的支持，这一切会容易得多。我认为我们表现得非常好，从比赛一开始就掌控局势，我们把握住创造出的机会并取得进球，这给了我们极大的信心。”

尽管巴塞开局极佳，但这名巴西国脚认为前方的路还很长。他说：“在这样一个漫长的赛季里，总会有起起伏伏。以这样的方式开启新赛季显然给了我们极大的信心，我们必须保持这种势头，希望即便遇到低谷，起伏也能尽可能小。”