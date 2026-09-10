（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）凭借费兰·托雷斯（Ferran Torres）上演帽子戏法，以及登贝莱（Dembele）的出色表现，主场以6比1大胜斯洛万布拉迪斯拉发（Slovan Bratislava），开启冲击欧冠三连冠的征程。

在星期四（9月10日）凌晨于王子公园球场举行的欧冠比赛中，不被看好的斯洛伐克球队仅坚持17分钟便宣告失守。虽然大巴黎边卫努诺·门德斯（Nuno Mendes）射门中柱弹回，但球恰好落到登贝莱脚下，后者停球后冷静补射破门，以1比0先拔头筹。

仅过六分钟，大巴黎的18岁年轻中场德罗·费尔南德斯（Dro Fernandez）射门意外变成一次绝佳助攻，让登贝莱得以头球破门完成梅开二度，将比分改写为2比0。

登贝莱（右）头球破门完成双响，让大巴黎早早建立两球的优势。（法新社）

登贝莱是今年金球奖的有力竞争者，不过他的九名大巴黎队友同样入围30人候选名单，托雷斯便是其中一个。这主要归功于他在7月的世界杯决赛中攻入制胜一球，帮助西班牙以1比0击败阿根廷捧起大力神杯。

托雷斯大巴黎欧冠首秀即戴帽

托雷斯在第31分钟接应登贝莱的精妙传中，将比分改写为3比0。这名前巴塞罗那前锋随后又投桃报李，横传门前为登贝莱创造上演帽子戏法的机会，但法国前锋的射门被门将扑了一下，皮球击中横梁下沿弹出。

下半场开始仅两分钟，大巴黎新援阿克利乌什（Akliouche）精彩带球推进后分球，托雷斯在禁区边缘停球劲射破门，将比分改写为4比0。他在10分钟后完成帽子戏法，用膝盖将登贝莱开出的角球挡入球门，让大巴黎以5比0奠定胜基。

托雷斯就此成为大巴黎队史首名在欧冠首秀中上演帽子戏法的球员。此前他在效力巴伦西亚（Valencia，九场）、曼市（Manchester City，七场）和巴塞罗那（Barcelona，34场）期间，共计50场欧冠比赛均未能完成这一壮举。

大幅落后的斯洛万布拉迪斯拉发并没有龟缩防守，来自冈比亚的边锋卡马拉（Camara）以一记精彩进球扳回一城。这也让大巴黎正式比赛连场丢球的场次增加到八场，上一次零封对手还要追溯到上赛季法甲客场以2比0击败朗斯的比赛。

不过，大巴黎的另一名世界杯冠军成员法比安·鲁伊斯（Fabian Ruiz）在第88分钟补射破门，将比分定格为6比1。

恩里克：丢球后的反抢非常好

当被问及是否预料到这样的结果时，托雷斯说：“这简直不可思议，你根本无法预料自己能上演帽子戏法。赛前我们唯一明确的是，必须保持正确的比赛强度，并在丢球后立即展开高位逼抢。我们做得非常好，并踢出一场精彩的比赛。”

大巴黎主帅恩里克（Enrique）也说：“开场前几分钟球队与球迷之间的互动让我倍感欣慰，那种氛围一如既往地不可思议。我想强调的是，我们在丢球后的反抢做得非常好，没给对手任何喘息的机会。这才是我们应有的水平。”

虽然连续八场正式比赛丢球，但大巴黎主帅恩里克仍满意球队表现。（法新社）

在“欧洲冠军杯”时代（欧冠前身），仅有皇家马德里（Real Madrid）、埃杰克斯（Ajax）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）达成三连冠壮举。如今大巴黎正力争追随2016年至2018年间的皇马脚步，成为改制后欧冠历史上第二支三连冠球队。

不过，大巴黎本赛季尚未在法甲取得胜利，接下来还得在欧冠硬碰曼市及巴塞罗那，托雷斯恰好曾效力于这两家球会。他说：“这是欧冠，我们总是会遇到强劲的对手，但我们首先必须专注于法甲，因为我们的开局并不理想。”