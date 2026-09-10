（安菲尔德综合电）新加坡时间星期四（9月10日）凌晨的欧冠联赛迎来一场重磅对决，英超豪门“红军”利物浦（Liverpool）凭借两名中场连下两城，在主场以2比1逆转西甲劲旅体育马德里（Atletico Madrid），取得交手五连胜。

体马第17分钟率先反客为主，今夏转会失败的阿尔瓦雷斯（Alvarez）中场送出一脚高质量的斜塞，再由略伦特（Llorente）单刀破门。值得一提的是，这是略伦特为体马在欧冠攻进的第10球，其中五球都是对阵红军。

第40分钟，本赛季从巴塞罗那（Barcelona）租借加盟红军的铁卫阿劳霍（Araujo），脚后跟助攻索博斯洛伊（Szoboszlai）破门，将半场比分追成1比1。

易边第50分钟，体马后卫解围不远酿成大祸，红军中场麦卡利斯特（Mac Allister）直接迎球怒射，皮球擦着立柱入网，将比分反超为2比1。进球后的麦卡利斯特也是怒吼庆祝，对红军此前不给自己续约合同发泄不满。

第59分钟，红军新援巴尔科拉（Barcola）无对抗拉伤，无法坚持被换下场。红军第88分钟险些再下一城，但弗林蓬（Frimpong）的射门明显越位在先被秒吹，只能满足于2比1的比分。

红军主帅伊劳拉（Iraola）赛后说：“我们展现出了韧性。我很满意球队下半场的表现。上半场的责任在我。对手的战术出乎我的意料，在比赛过程中很难临时调整。中场休息过后，我们的逼抢做得更好，成为了表现更出色的一方。”

厄德高一剑封喉 阿申纳小胜那波利

阿申纳中场e厄德高（左四）攻进全场唯一进球，助队以一球险胜那波利。（路透社）

上赛季欧冠亚军阿申纳（Arsenal）则遭遇严峻考验，但凭队长厄德高（Odegaard）在比赛尾声阶段的一记劲射，客场以1比0险胜意甲球队那波利（Napoli）。

阿申纳是上赛季唯一一支在联赛阶段赢下全部八场比赛的球队，而新赛季的首战延续了这一强势表现。本场比赛阿申纳全场狂轰26脚射门，但仅靠厄德高第75分钟禁区弧接应佐利斯（Tzolis）传球拔脚劲射破门，助队以1比0惊险取胜。

据统计，除了在禁区内吸引防守的德国前锋哈弗茨（Havertz）外，阿申纳场上其余10人均参与了这次进攻，并通过29次传导攻入全场唯一进球。

虽然对赛果感到满意，但阿申纳主帅阿特塔（Arteta）表示：“比赛结果或许未能完全反映场上的表现。面对强敌，我们创造了许多机会，也展现出了勇气。遗憾的是，我们错失了太多绝佳良机。”

另边厢，葡萄牙球队葡萄牙体育（Sporting Lisbon）在开局五分钟就先失一球的不利局面下，最终在主场以3比1逆转战胜土耳其劲旅加拉塔萨雷（Galatasaray）。