（纽约综合电）哈萨克斯坦名将伊莲娜·莱巴金娜（Elena Rybakina）在新加坡时间星期四（9月10日）凌晨进行的美网公开赛女单复赛中，顶住压力逆转击败中国选手郑钦文，不仅成功挺进四强，同时也确定登顶世界第一宝座。

伊莲娜将在半决赛迎战2023年赛会冠军可可·高芙（Coco Gauff）。可可在当天另一场复赛中上演大逆转，在挽救了两个赛点后战胜米拉·安德烈耶娃（Mirra Andreeva）晋级。

世界排名第二的伊莲娜此役耗时三盘，以3比6、6比1、6比4力克郑钦文。这场胜利让27岁的伊莲娜确保取代白罗斯名将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），成为哈萨克斯坦网球史上首位世界单打球后。

阿丽娜历经两度抢七，以7比6（7比1）、3比6、7比6（10比7）险胜捷克好手琳达·诺斯科娃（Linda Noskova）。但即使阿丽娜最终实现美网三连冠，也无法阻挡伊莲娜登顶。

赛后谈及世界第一的头衔时，伊莲娜显得相当沉着：“现在这只是个数字。这确实是一项不同的成就，但归根结底，你主要在意的还是赢得冠军。或许等到职业生涯结束后，你才会对它更有感触。但目前，你依然得继续前行。”

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伊莲娜在今年1月夺得澳网锦标，如今正全力冲击个人第三座大满贯奖杯。她的第一座大满贯冠军来自于2022年的温布登网球锦标赛。

因肘部手术休战八个月的奥运冠军郑钦文，复出后从资格赛一路杀入复赛，此前更是连续逆转淘汰伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）与麦迪逊·基斯（Madison Keys）等大满贯得主。郑钦文在首盘凭借强劲的发球与多变球路压制伊莲娜，先拔头筹。不过，伊莲娜在次盘迅速找回节奏扳平总比分，并在决胜盘关键局实现破发，锁定胜利。

郑钦文赛后难掩遗憾地说：“我在第三盘有很多机会，但没能把握住。输掉这场比赛有些可惜，但毫无疑问，我能从今年的美网中看到许多的积极面。”

伊莲娜半决赛的对手可可则经历了一场惊心动魄的苦战。可可以2比6输掉首盘，次盘抢七局化解两个赛点后，最终以2比6、7比6（9比7）、6比2逆转今年的法网冠军米拉。

可可赛后透露，同胞蒂亚福（Tiafoe）早前的五盘大逆转给了她巨大启发。“我当时必须重新调整心态。老实说，脑海里一直在想蒂亚福是如何逆转的，我只是想在离开球场时不留任何遗憾。”

三号种子杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）在早前进行的复赛中同样上演逆转好戏，以3比6、6比4、6比3力克同胞埃玛·纳瓦罗（Emma Navarro），锁定了与头号种子萨巴伦卡的半决赛对决。这也是美网自1975年以来，首次出现女单前四号种子齐聚半决赛的“盛况”。