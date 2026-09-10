（东京综合电）爱知—名古屋亚洲运动会星期四（9月10日）在日本拉开帷幕。在率先登场的男子篮球B组揭幕战中，西亚劲旅卡塔尔队险些葬送多达20分的领先优势，最终顶住昔日亚洲霸主伊朗队的反扑，以59比53险胜，爆出冷门的同时，也为本届盛会拔得头筹。

面对伊朗下半场的步步进逼，卡塔尔顶住压力拒绝被逆转。美国归化后卫刘易斯（Lewis）挺身而出，砍下全场最高的21分，成为球队攻城拔寨的最大功臣。刘易斯赛后指出，球队深知必须至少拿下一场胜利才能奠定出线资格，首胜不仅巩固了团队士气，也为接下来的硬仗注入信心。同组另一场对决中，中华台北则以83比80险胜约旦。

本届亚运会定于9月19日举行开幕典礼，男篮奖牌争夺战则紧接在隔日（20日）上演。包括篮球、足球、板球、钩球与现代五项等多个项目均因赛程安排提前鸣枪。

当地暴雨未阻赛程 多项目决出奥运资格

本届亚运会打破纪录的，除了参赛人数规模超越奥运会，还有当地日前遭遇的雨量。虽然据报道有部分场馆漏水、选手临时疏散，但是比赛场馆在完成检修后未受积水影响，赛事按计划如期举行。

这届赛事也是亚运会自1994年广岛亚运后，时隔32年重回日本举办。赛会共设43个大项，吸引超过1万7000名运动员与随队官员参与，多个项目还将直接发放2028年洛杉矶奥运会的入场券。

在这个洲际竞技舞台上，新星的碰撞同样备受期待。菲律宾网球新星亚历山德拉·埃亚拉（Alexandra Eala）将领衔登场，埃亚拉的表现备受东南亚球迷瞩目。印度15岁板球天才苏里亚万希（Sooryavanshi）与中国13岁游泳新星于子迪也将登场亮相，同样是焦点所在。