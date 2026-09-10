（纽约综合电）德国好手兹维列夫（Zverev）在争夺个人第二座大满贯冠军路上迈出重要一步，他星期四（9月10日）在美国网球公开赛男单八强以6比2、7比5、6比1击败荷兰的范德赞德舒尔普（van de Zandschulp），晋级半决赛，接下来将与俄罗斯的卡恰诺夫（Khachanov）争夺决赛席位。

29岁的兹维列夫今年在法国公开赛斩获职业生涯首个大满贯锦标。来到美网，他熬过慢热开局，随着比赛进行，逐渐找回状态。

兹维列夫说：“在前两轮大家已经看到了，我真的打得不好。如果是在其他赛事，我可能首轮就出局了，但在这里我能够扭转局势，适应五盘三胜制的比赛，也能打上四个半小时。我在整个赛事期间逐渐找回更好的状态，能闯入半决赛，我非常开心。”

在今年四个大满贯中，兹维列夫均闯入半决赛，而他也是目前美网男单签表中，唯一获得过大满贯冠军的球员。

兹维列夫曾在2020年获得美网亚军，这会是他第三次闯入这赛事的半决赛。

他继续说：“我绝不会把这一切视为理所当然。我知道网球的情况可能在一瞬间发生改变。我认为信心非常重要，但信心同样可能很快消失。”

如此一来，兹维列夫在今年的大满贯赛事胜场数达到23场，超越前辈贝克尔（Becker）在1989年创下的22场纪录，刷新德国男子网球选手在单个年度的大满贯比赛胜场纪录。

他下一轮的对手是俄罗斯的卡恰诺夫，这是他们自2021年东京奥运会男单金牌战以来的再次交手。

卡恰诺夫收获退赛大礼晋级

卡恰诺夫则收获对手的退赛礼，比利时的布洛克斯（Blockx）在以2比6、5比7、2比3落后时因伤退赛，让前者自2022年以来首次闯入美网四强。

对于对手退赛，卡恰诺夫说：“他一直在承受痛苦，但我还是希望保持比赛的能量。我希望他能够尽快康复，我非常开心自己能晋级半决赛。”

布洛克斯带着伤势出战，比赛中明显受到进一步的困扰。他右脚踝戴着护具，大腿也缠着绷带，比赛期间还曾要求理疗师进场接受治疗。

尽管身体不适，布洛克斯仍坚持比赛，但无奈抵挡不住卡恰诺夫的进攻，在比赛进行1小时38分钟后决定退赛。

他说：“今天我的身体真的撑不住了。其实我的身体状况已经非常困难。对阵弗朗西斯科时，我就已经濒临退赛，今天情况越来越糟。

“我的肋骨还是非常痛，我的腿也有问题。到了第二盘，我的背部有一条神经被卡住了，移动起来更加困难。”