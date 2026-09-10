（东京综合电）即将在本月主场出击的日本男子体操队，虽坐拥多名奥运与世界冠军，但队内超半数队员受严重的伤病困扰，为日本争冠的前景蒙上了一层阴影。

本届亚运会定于9月19日在日本名古屋及爱知县一带拉开帷幕，男子体操赛事则将在两天后展开角逐。然而，日本队的五人阵容中已有三人受到伤病困扰。

在2024年巴黎奥运会上一举斩获男子个人全能、团体及单杠三枚金牌的冈慎之助，上周下背部受伤，目前正全力与时间赛跑，力争尽快恢复状态。

现年22岁的冈慎之助虽缺席了本周三（9日）的团队合练，但他赛后受访时仍表达了出战名古屋的坚定决心。他说：“我非常期待比赛，也相信自己到时会调整好状态。虽然目前的状态可能只够完成最基本的动作，但我绝不想放弃争夺金牌的目标。”

冈慎之助透露，自己是在训练时不慎弄伤背部，“那种疼痛感和我平时感受到的不同。我去医院检查后确认不是椎间盘突出，但情况依然十分严重。”

除了冈慎之助，前世青赛冠军角皆友晴也饱受脚踝重伤折磨，而筑山翔马同样受到下背部疼痛的影响。

日本队虽为巴黎奥运会男子团体金牌得主，但在2023年杭州亚运会上，团体冠军由东道主中国队摘得。本届日本队阵中还拥有现役世界冠军兼东京奥运会个人全能金牌得主桥本大辉，以及金田希一。

日本队领队村田宪亮表示，将在9月16日的名单更换截止日期前评估全队的健康状况，再决定是否做出调整。村田宪亮也指出，如果冈慎之助出战，预计将降低动作的难度规格。此外，冈慎之助与桥本大辉预计还将出战下个月在荷兰鹿特丹举行的体操世锦赛。

面对队内的伤病危机，25岁的桥本大辉显得颇为从容，并表示对此并不担心。他受访时坦言：“我认为选手比任何人都清楚自己的身体状况。只要他们清楚自己能做什么、该做什么就足够了。他们之前已经付出了极为惊人的训练量，因此我并不感到担忧。”