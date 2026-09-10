距离爱知—名古屋亚洲运动会开幕还有九天，篮球队作为东道主日本第一支亮相的团队没有令人失望，在星期四（9月10日）的男篮A组小组赛中以98比53大胜印度尼西亚，打响首炮。

日本在这一天的四场比赛中最后亮相，替补登场的后卫津屋一球效率出众，10投8中命中7记三分，仅出场16分钟便砍下全场最高的23分。

在他的带领下，日本队势如破竹，首节就轰出29比9的比分，半场时就建立起34分的巨大优势，最终以98比53的巨大分差收下胜利。

本届亚运会男篮赛事的12支参赛队伍被分成三个小组，每组四队。小组头前两名以及两支成绩最好的第三名队伍将晋级八强。八强赛将于下星期三（16日）举行，半决赛于9月18日展开，而金牌和铜牌战则定在9月20日，即开幕式的隔天进行。

上届杭州亚运会的男篮金牌最终由菲律宾队夺得，那也是自1974年以来，首次有中韩两队以外的队伍摘得亚运会男篮金牌。

球星发力 韩国全程领先沙特

稍早登场的则是全力追逐自2014年以来首枚亚运金牌的韩国男篮，他们凭借主将李贤重砍下全场最高的23分，以82比66轻取沙特阿拉伯队，也迎来A组开门红。

曾效力于美国戴维森学院的前锋李贤重全场出手15次命中8球，帮助球队自始至终保持领先，未曾落后。

他近期代表圣安东尼奥马刺（San Antonio Spurs）参加了美国职业篮球赛（NBA）夏季联赛，并在本周与波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）签署了一份Exhibit 10无保障合同，获得了季前训练营的邀请。

韩国与日本队将分别在星期五（11日）傍晚5时和8时迎战沙特阿拉伯和印尼队，星期天（13日）则将正面交锋。本届亚运会男篮赛在爱知国际体育馆进行。