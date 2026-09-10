日本选手张本兄妹星期四（9月10日）晚双双报捷，哥哥张本智和以3比0战胜丹麦的安德斯·林德，率先晋级世界乒乓球职业大联盟（WTT）澳门冠军赛男单八强。随后妹妹张本美和也以3比0完胜威尔士的安娜·赫尔希，拿到了女单第一张复赛席位。

张本智和至今在澳门赛打的三场比赛都胜得相对轻松，首战东道主选手麦天恩打出三个11比2；次战世界第13的林德则以11比3、11比6、11比6获胜。

赛后谈到自己如何能保持这种碾压性的优势时，张本智和对《联合早报》说：“与谁打都是抽签决定的，不管对手是谁，最重要的还是做好自己，平时练的东西，比赛时就要打出来。每场比赛后要及时调整心态和战术，再去场上发挥出来。”

由于爱知－名古屋亚运会开幕在即，有些好手战略性放弃了本届冠军赛，全力备战亚运会。那么兄妹是抱着怎样的心态从东京来到澳门的呢？张本智和说：“我觉得跟其他比赛没有区别，每一站都是为了能夺得冠军而来。”

本届冠军赛只设有一张比赛球台，而恰巧张本兄妹在前两轮比赛中都被安排在晚场，哥哥先出场妹妹后亮相，而且兄妹俩像商量好了似的要赢下各自比赛。

这不禁令人想起兄妹俩在今年横滨冠军赛上同时夺冠的一幕。当时主场作战的张本智和在决赛中以4比1击败黑马韩国的吴晙诚在男单称王。张本美和则在半决赛和决赛中，用两个4比2先后战胜中国两员大将王艺迪和陈幸同女单封后。

双双夺冠对张本兄妹来说意味着什么？是动力还是压力？张本智和说：“对我们来说，走下冠军领奖台，一切就会从零起步。放下横滨冠军奖杯，我们就马上去打瑞典大满贯赛，因为每一站都是重新开始。”

尽管是连续征战，但兄妹俩还是有所斩获。张本智和打进瑞典大满贯男单决赛，最终以1比4不敌法国新星费利克斯·勒布伦获得亚军。张本美和跻身四强，最终半决赛以2比4输给王艺迪，也让后者报了横滨失利一箭之仇。

在马尔默没能重现横滨的情景，张本智和有些遗憾，但并不沮丧。他说：“很可惜我当时打到了第二名，妹妹打到了前四。不过，如果每次我们都能打到前四或前二，每次能有夺冠的机会就挺好，当然如果能一起多拿一个冠军就更好了。”

10日晚在张本智和的比赛结束后，张本美和上场，她以11比2和两个11比4横扫安娜晋级八强。从与世界第45的曾尖打得很胶着，到轻取第37的安娜，这名赛会女单头号种子如何进行调整？她对《联合早报》说：“对手不同，准备的也不同。这场比赛我自己发挥得不错，第一场与曾尖打完，对球台、球以及场地的感觉都有所调整，所以第二场就没有这些问题了，整场比赛打得比第一场稍微好一点。”

谈到接下来的比赛，张本美和说：“我知道每一个对手都很厉害，所以我会抱着拼的心态去准备后面的比赛。不过，现在还是要先好好休息，好好吃饭。”

日本削球手桥本帆乃香在10日女单首轮中，以3比2战胜波多黎各名将阿德里安娜·迪亚兹晋级16强。在谈到德国削球老将韩莹在女单首轮削掉了世界第四中国小将蒯曼时，28岁的桥本帆乃香颇为感慨。

她说：“削球打法非常消耗体能，但韩莹很努力，她43岁了仍活跃在乒乓球舞台上。如果我能够打到她这样的年纪，在40岁之后还能在一线参赛，我觉得是很厉害的事。”

我国削球小将陈昭澐曾在今年亚洲杯女单首轮遭遇桥本帆乃香，尽管失利，但她还是很开心。她当时对《联合早报》说：“桥本帆乃香是我的偶像。”

当问到桥本帆乃香是否还记得与她交手的新加坡小将，有什么建议给对手时，她说：“我记得她，现在经常在比赛时看到她。在我看来，她是一个进攻和防守都不错的球员。但如果说她有什么不足或需要进一步加强的地方，我觉得她的发球可以进一步增强，这样的话今后可以在世界赛场上更加活跃。另外，我觉得她面对压力，还需要练就一颗更加强大的心脏。”