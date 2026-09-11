一代电玩宝可梦陪我们长大 也陪他们走上亚运赛场
我们小时候，它还不叫“宝可梦”。
有人叫它“神奇宝贝”，有人叫它“口袋妖怪”。那时候，我们只知道放学回家后打开电视，等着看小智和皮卡丘的冒险；又或者捧起Game Boy，在屏幕前一遍遍寻找、收服下一只“神奇宝贝”，然后去道馆挑战训练家。
那是属于90后一代的童年记忆。
后来，我们长大了。课业、工作和生活一点一点填满日子，小时候熟悉的动画留在记忆深处；曾经爱不释手的游戏机，如今也不知道放到了哪里。
从“神奇宝贝”“口袋妖怪”，到如今大家熟悉的“宝可梦”；从单机游戏到手机里的《宝可梦大集结》，这个陪伴一代人成长的名字，一直随着时代改变着自己的模样。
今年，它还走进了亚运会。
2026年爱知—名古屋亚运会，电竞项目将再次登上亚运舞台，《宝可梦大集结》也首次成为正式比赛项目之一。对小时候只是为了收服一只喜欢的宝可梦而兴奋的孩子来说，如今的他们将带着这份童年记忆代表国家出现在亚运赛场。
当戴良杰得知《宝可梦大集结》将成为亚运会正式比赛项目时，他想到的不是马上去找职业选手，而是联系那些曾经和自己一起玩游戏、一起参加比赛的朋友。
于是，一群因为宝可梦而相识的玩家，又重新聚在了一起。
他们参加在泰国举行的亚洲国际赛，取得了第三名，也达到新加坡全国奥理会的要求，成功搭上前往名古屋的亚运列车。
如果有人在戴良杰小时候告诉他，有一天，自己会因为玩宝可梦代表新加坡参加亚运会，他大概不会相信。
他说：“如果你跟小时候的我说，玩这个游戏有一天能代表新加坡去亚运会，我是不可能相信的，因为这个游戏对我来说就是玩爽的。”
对庄富渊来说，这趟亚运之旅原本并不在计划之中。已经退役三年的他，因为戴良杰的一次号召，再次参加比赛。
他小时候第一次接触宝可梦，是通过游戏机，陪伴他成长的还有动画里的皮卡丘。黄色是他最喜欢的颜色，皮卡丘是他最喜欢的宝可梦，但更重要的是，从小看到大的角色早已不只是游戏里的一个形象，也是情感的连接。
教练蔡镇辉喜欢的宝可梦也是黄色的，但不是皮卡丘，而是可达鸭。
为什么呢？
他解释道：“因为每次看他们玩游戏我头很痛，有时候我已经跟他们说过这个错误了，但玩游戏时还是会犯一样的错。”
蔡镇辉说，他给队员设定的目标是前六，但是他们都希望可以冲进前三名，让新加坡队站上领奖台。
当然，他们想在名古屋走得更远，也有一个“私心”。
《英雄联盟》（League of Legends）传奇选手Faker（李相赫）也将参加这届亚运会。对戴良杰来说，如果新加坡队能够一路打到最后一个比赛日，或许就有机会亲眼见到这名电竞传奇。
“为了见Faker一面，我希望可以打到最后一天。”
为了这届亚运会，全队每天会约好时间一起“玩”三到四个小时。就算以后不再打比赛了，他们也依旧会继续玩这个游戏，只是不会那么频密。
戴良杰说：“喜欢这个游戏是因为喜欢宝可梦，也因为这个游戏认识一群志同道合并喜欢宝可梦的人。”
庄富渊也有一样的想法：“如果以后不打比赛了，想玩的时候就会约朋友上线一起打，这也是一种社交方式。除了喜欢宝可梦是其中一个原因，这游戏一场比赛只能打10分钟，跟其他游戏比，更容易控制时间，所以我很享受。”
因为喜欢宝可梦，他们在网上认识一群志同道合的人；因为这群朋友，他们重新回到游戏，甚至一起走到了亚运会。
小时候，他们只是想收服一只自己喜欢的宝可梦。长大后，他们穿上新加坡队的战袍，站上了更大的赛场。
宝可梦陪他们长大，也陪他们走上亚运赛场。
新加坡电竞完整参赛名单：
阿里夫、蔡镇恩、林子澍、邱俊豪、方世杰、庄富渊、戴良杰
受访选手小档案：
名字：庄富渊
年龄：29岁
参加项目：宝可梦大集结
历届亚运会参赛次数：无
亚运会最佳成绩：无
受访选手小档案：
名字：戴良杰
年龄：27岁
参加项目：宝可梦大集结
历届亚运会参赛次数：无
亚运会最佳成绩：无