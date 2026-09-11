我们小时候，它还不叫“宝可梦”。

有人叫它“神奇宝贝”，有人叫它“口袋妖怪”。那时候，我们只知道放学回家后打开电视，等着看小智和皮卡丘的冒险；又或者捧起Game Boy，在屏幕前一遍遍寻找、收服下一只“神奇宝贝”，然后去道馆挑战训练家。

那是属于90后一代的童年记忆。

后来，我们长大了。课业、工作和生活一点一点填满日子，小时候熟悉的动画留在记忆深处；曾经爱不释手的游戏机，如今也不知道放到了哪里。

从“神奇宝贝”“口袋妖怪”，到如今大家熟悉的“宝可梦”；从单机游戏到手机里的《宝可梦大集结》，这个陪伴一代人成长的名字，一直随着时代改变着自己的模样。

今年，它还走进了亚运会。

2026年爱知—名古屋亚运会，电竞项目将再次登上亚运舞台，《宝可梦大集结》也首次成为正式比赛项目之一。对小时候只是为了收服一只喜欢的宝可梦而兴奋的孩子来说，如今的他们将带着这份童年记忆代表国家出现在亚运赛场。

当戴良杰得知《宝可梦大集结》将成为亚运会正式比赛项目时，他想到的不是马上去找职业选手，而是联系那些曾经和自己一起玩游戏、一起参加比赛的朋友。

于是，一群因为宝可梦而相识的玩家，又重新聚在了一起。

《宝可梦大集结》新加坡代表团一共有六人，上排左起为方世杰、戴良杰和林子澍，下排左起则是蔡镇恩、庄富渊、邱俊豪。（新加坡电竞总会提供）

他们参加在泰国举行的亚洲国际赛，取得了第三名，也达到新加坡全国奥理会的要求，成功搭上前往名古屋的亚运列车。

如果有人在戴良杰小时候告诉他，有一天，自己会因为玩宝可梦代表新加坡参加亚运会，他大概不会相信。

他说：“如果你跟小时候的我说，玩这个游戏有一天能代表新加坡去亚运会，我是不可能相信的，因为这个游戏对我来说就是玩爽的。”

对庄富渊来说，这趟亚运之旅原本并不在计划之中。已经退役三年的他，因为戴良杰的一次号召，再次参加比赛。

他小时候第一次接触宝可梦，是通过游戏机，陪伴他成长的还有动画里的皮卡丘。黄色是他最喜欢的颜色，皮卡丘是他最喜欢的宝可梦，但更重要的是，从小看到大的角色早已不只是游戏里的一个形象，也是情感的连接。

《宝可梦大集结》是一款五对五的团队策略对战游戏，通过击败野生宝可梦收集亿奥斯能量，前往对手得分区投分来获取高分。（取自互联网）

教练蔡镇辉喜欢的宝可梦也是黄色的，但不是皮卡丘，而是可达鸭。

为什么呢？

他解释道：“因为每次看他们玩游戏我头很痛，有时候我已经跟他们说过这个错误了，但玩游戏时还是会犯一样的错。”

蔡镇辉说，他给队员设定的目标是前六，但是他们都希望可以冲进前三名，让新加坡队站上领奖台。

当然，他们想在名古屋走得更远，也有一个“私心”。

《英雄联盟》（League of Legends）传奇选手Faker（李相赫）也将参加这届亚运会。对戴良杰来说，如果新加坡队能够一路打到最后一个比赛日，或许就有机会亲眼见到这名电竞传奇。

“为了见Faker一面，我希望可以打到最后一天。”

为了这届亚运会，全队每天会约好时间一起“玩”三到四个小时。就算以后不再打比赛了，他们也依旧会继续玩这个游戏，只是不会那么频密。

戴良杰说：“喜欢这个游戏是因为喜欢宝可梦，也因为这个游戏认识一群志同道合并喜欢宝可梦的人。”

庄富渊也有一样的想法：“如果以后不打比赛了，想玩的时候就会约朋友上线一起打，这也是一种社交方式。除了喜欢宝可梦是其中一个原因，这游戏一场比赛只能打10分钟，跟其他游戏比，更容易控制时间，所以我很享受。”

因为喜欢宝可梦，他们在网上认识一群志同道合的人；因为这群朋友，他们重新回到游戏，甚至一起走到了亚运会。

小时候，他们只是想收服一只自己喜欢的宝可梦。长大后，他们穿上新加坡队的战袍，站上了更大的赛场。

宝可梦陪他们长大，也陪他们走上亚运赛场。

新加坡电竞完整参赛名单：

阿里夫、蔡镇恩、林子澍、邱俊豪、方世杰、庄富渊、戴良杰

受访选手小档案：

名字：庄富渊

年龄：29岁

参加项目：宝可梦大集结

历届亚运会参赛次数：无

亚运会最佳成绩：无

受访选手小档案：

名字：戴良杰

年龄：27岁

参加项目：宝可梦大集结

历届亚运会参赛次数：无

亚运会最佳成绩：无