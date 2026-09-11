（曼彻斯特法新电） 曼联（Manchester United）在时隔三个赛季重返欧冠赛场后，新加坡时间星期五（9月11日）凌晨主场以4比0轻松击败首次打入欧洲顶级联赛的阿塞拜疆联赛冠军沙巴FK（Sabah FK）。

在本场于老特拉福德球场举行的对决中，库尼亚（Cunha，第27分钟）、费尔南德斯（Fernandes，第42分钟）、塞斯科（Sesko，第45分钟）以及马丁内斯（Martinez，第68分钟）相继破门，帮助抽到好签的“红魔”曼联顺利开启了本季欧冠征程。

本赛季开局阶段，曼联在英超表现平平，在前三轮面对升级马赫尔市（Hull）、伊普斯维奇（Ipswich）以及客战埃弗顿（Everton）的比赛中仅拿到四个积分。然而，面对仅成立九年的沙巴FK，三届欧洲冠军得主在第27分钟由库尼亚打破僵局后，立刻展现出了实力上的巨大差距。

曼联主帅卡里克（Carrick）赛后受访时说：“能保持零封并赢得比赛真的很棒。我认为我们的一些进攻配合非常出色，踢出了相当高水准的足球。”

鉴于本周末将迎来与曼市（Manchester City）的同城德比，卡里克借此机会进行了阵容轮换。卢克·肖（Luke Shaw）、马奎尔（Maguire）和拉什福德（Rashford）均未进入比赛大名单，而蒂勒曼斯（Tielemans）、迈努（Mainoo）、姆伯莫（Mbeumo）和塞斯科也在下半场提前被换下休息。

在职业生涯首次欧冠首发登场中，迈努仅出场64分钟便完成了81次传球，延续了他在卡里克麾下的持续成长。卡里克在谈到这位英格兰中场时说：“他是一位极其出色的球员，我想这一点有目共睹。从他的赛场表现来看，他现在的位置拉得稍微更深一些，负责连接进攻、发起攻势，对我们的比赛产生了巨大的影响。”

“有他在球队里真的是一种乐趣，他渴望学习、渴望进步、乐于倾听，并在球场上充分展现自己。能看到这些真的很棒。”

曼联将在五周后客场挑战体育马德里（Atletico Madrid），届时才将迎来真正的考验，但本场胜利为英超球队在欧冠首轮战绩画下了完美句号——阿申纳（Arsenal）、阿斯顿维拉（Aston Villa）、利物浦（Liverpool）以及曼市都在首轮取得胜利。